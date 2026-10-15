Teruel retoma las andadas gratuitas para mayores de 55 años con una nueva edición de 'Camina por su salud'

La actividad comenzará el 20 de octubre y se prolongará hasta el 8 de junio de 2027, con rutas circulares de entre 5 y 8 kilómetros todos los martes. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel, en colaboración con el Club Alpino Javalambre, pone en marcha la sexta edición de "Camina por su salud", una iniciativa gratuita dirigida a personas mayores de 55 años que combina el ejercicio físico, el contacto con la naturaleza y los hábitos saludables. Las andadas comenzarán el próximo martes, 20 de octubre, desde el frontón de San Julián, y se celebrarán todos los martes hasta el 8 de junio de 2027, con salida a las 10.00 horas.

La sexta edición de Camina por tu salud, se ha presentado esta mañana en rueda de prensa por el concejal de Deportes, Jesús Artigot y Manuel Bellido, vicepresidente del Grupo Alpino Javalambre. Según ha explicado Artigot, la actividad propone recorridos circulares por los alrededores de la ciudad, con distancias de entre 5 y 8 kilómetros y una duración aproximada de una hora y media.

Las rutas estarán guiadas por monitores especializados del servicio municipal, que dirigirán también distintas paradas activas con ejercicios de tonificación, trabajo muscular y estiramientos para favorecer el mantenimiento de la forma física y la salud. 'Camina por su salud' busca promover la actividad física entre las personas mayores de 55 años, "aunque a nadie le pedimos el carné de identidad", ha apuntado Bellido quien ha añadido que "se trata de una propuesta accesible y gratuita para todos los públicos".

Además del ejercicio, las andadas ofrecen la oportunidad de disfrutar del entorno natural de Teruel y compartir una actividad al aire libre.

CALENDARIO Y PUNTOS DE ENCUENTRO

El programa se desarrollará entre octubre de 2026 y junio de 2027, con salidas previstas en diferentes instalaciones deportivas y espacios de la ciudad.

Los puntos de encuentro se alternarán entre el frontón de San Julián, el Pabellón de Los Planos, el Pabellón de San Fernando, el campo Luis Milla y el Pabellón de Las Viñas. Lasalida será a las 10.00 horas.

Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción a través del formulario habilitado por la organización en el siguiente enlace: https://forms.gle/JJuM96HkHBbZTniFA Para completar el registro, deberán facilitar su nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento, correo electrónico y teléfono.

Según ha apuntado el vicepresidente del grupo Alpino Javalambre, cada año son más las personas interesadas en esta actividad. El año pasado se llegaron a inscribir en la misma jornada hasta 100 personas. Ha insistido en la importancia de ir bien equipados y sobre todo bien calzados con botas o zapatillas de senderismo que tienen mejor agarre dado que se transita por sendas y pistas forestales.

El Ayuntamiento de Teruel anima a las personas mayores de 55 años a participar en esta nueva edición de 'Camina por su salud', una propuesta que apuesta por el ejercicio regular y el bienestar a través de rutas compartidas por el entorno de la ciudad.