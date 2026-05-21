Teruel reunirá a más de 700 gimnastas en la fase final del Trofeo de Aragón de Promoción de Gimnasia Rítmica

Será este próximo fin de semana del 23 y 24 de mayo, una cita que convertirá a Teruel en el epicentro autonómico de este deporte con la participación de una veintena de clubes aragoneses y deportistas desde la categoría prebenjamín hasta sénior - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón de Los Planos albergará este fin de semana, 23 y 24 de mayo, la fase final del Trofeo de Aragón de Promoción de Gimnasia Rítmica, una de las grandes citas autonómicas de este deporte que congregará en Teruel a más de 700 gimnastas de una veintena de clubes aragoneses. La competición arrancará a las 9.00 horas y reunirá a participantes desde categoría prebenjamín hasta sénior.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Teruel, Jesús Artigot, ha destacado la importancia de que la ciudad vuelva a ser sede de un campeonato de estas características y ha animado a los turolenses a acudir al pabellón y a hacerlo con antelación ya que se llena hasta la bandera "por toda la gente que atrae este deporte", ha señalado, asegurando que quienes asistan podrán disfrutar de "un espectáculo bonito y muy bello".

Artigot ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con el deporte base y con el deporte femenino. "El apoyo al deporte es permanente, tanto al masculino como al femenino", ha afirmado, subrayando también la incorporación cada vez mayor de chicos a una disciplina tradicionalmente femenina.

Por su parte, la directora de Rítmica Teruel, Beatriz Álvaro, ha mostrado su satisfacción porque Teruel vuelva a acoger una competición autonómica de primer nivel. "Estamos muy contentos porque se va a ver lo mejor de todo Aragón", ha explicado, recordando que en esta final participan las ocho mejores gimnastas y conjuntos de cada categoría y nivel clasificadas en las fases previas.

UN FIN DE SEMANA DE COMPETICIÓN

La competición se desarrollará en tres jornadas: sábado por la mañana y por la tarde, y domingo por la mañana. En ella competirán gimnastas de niveles autonómico B, nacional base y absoluto, el más alto de la gimnasia rítmica. Además, las deportistas que logren subir al podio en autonómico B conseguirán ascender de categoría, un incentivo añadido para las participantes.

Beatriz Álvaro se ha referido al crecimiento y la evolución de este deporte en Aragón y en Teruel, donde la cantera sigue consolidándose año tras año. "Tenemos gimnastas desde los siete años y también deportistas que compatibilizan sus estudios universitarios con los entrenamientos", ha señalado, reivindicando que "cualquier niño o niña, de cualquier edad, puede practicar gimnasia rítmica si tiene ilusión y compromiso".

La directora de Rítmica Teruel ha puesto igualmente en valor la incorporación de chicos a esta disciplina y el trabajo de la Federación Aragonesa por fomentar la igualdad y la paridad dentro del deporte. "Nos hace mucha ilusión que cada vez haya más chicos practicando gimnasia rítmica", ha afirmado.

PROMOCIÓN TURÍSTICA Y DINAMISMO DE LA CIUDAD

El campeonato volverá a convertir Teruel en un importante foco deportivo y turístico durante el fin de semana. Según ha dicho Álvaro, la competición suele llenar las gradas en cada jornada y genera además un notable movimiento de visitantes que repercute en hoteles, restaurantes y recursos turísticos de la ciudad.

La responsable del club ha querido agradecer el respaldo institucional y social que hace posible la organización de este tipo de eventos. "Sin el apoyo del Ayuntamiento, del Servicio Municipal de Deportes, de la Diputación, de colaboradores privados y de las familias sería imposible", ha señalado, al tiempo que ha destacado también la implicación del voluntariado para que "todo el mundo que venga diga que en Teruel están como en casa".