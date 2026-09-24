Teruel revive la historia de los Amantes con la XVI Partida de Diego del 2 al 4 de octubre. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro histórico de Teruel volverá a convertirse, del 2 al 4 de octubre, en el escenario de la historia de los Amantes con la XVI edición de La Partida de Diego, una cita que reunirá representaciones teatrales, campamentos de recreación, mercado medieval, música, danzas, desfiles y actividades para todos los públicos.

La programación se completará con una exposición y el XIV Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha destacado que La Partida de Diego es ya "una cita ineludible de nuestro otoño cultural y turístico" y ha subrayado la vinculación de la recreación histórica con una de las principales señas de identidad de la ciudad.

"Teruel es esta ciudad maravillosa donde siempre están ocurriendo cosas buenas. Desde luego el otoño es una época bulliciosa, llena de actividad en nuestra ciudad y octubre comienza con esa Partida de Diego a la guerra, que después dará lugar a esa maravillosa historia de amor de los Amantes de Teruel y a las Bodas de Isabel de Segura", ha manifestado Buj.

Además, ha recordado que este viernes, 25 de septiembre, una representación de Teruel acudirá al Ministerio de Turismo para recoger la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional de Las Bodas de Isabel de Segura y la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional de La Vaquilla.

La directora gerente de la Fundación Bodas de Isabel, Lorena Muñoz, ha señalado que, tras 16 ediciones, La Partida de Diego cuenta con entidad propia y constituye una fiesta complementaria de Las Bodas de Isabel.

En este sentido, ha destacado su contribución a la calidad y producción de Las Bodas y ha defendido una programación cada vez más cultural, accesible, abierta y participativa. La Partida recrea la historia de los Amantes en 1212, cinco años antes de Las Bodas de Isabel, con escenas como El Encuentro de los Amantes, La Pedida de Mano de Isabel, Un pacto por amor, La Promesa de los Amantes y La Espera, además del llamamiento de los caballeros por Pedro II de Aragón y el desfile final.

NOVEDADES

Entre las novedades de esta edición destaca la ampliación de la participación infantil y juvenil, con actividades como Los romances de los zagales, que incluirá teatro, títeres y dragones, y un desfile infantil. También habrá actividades y atracciones infantiles en la Plaza de las Monjas y un taller de cantería.

Para el público adulto se incorpora La Cruz y la Espada, una propuesta de iniciación a la esgrima antigua y al entrenamiento de las huestes.

El mercado medieval contará este año con unos 60 puestos en la Plaza de la Catedral y la calle Yagüe de Salas, hasta el Seminario. La programación incluirá animación musical de grupos de la ciudad, como Espuriatronadas y Los Alarices, además de un concierto del grupo LUH el viernes.

La semana dedicada a la recreación histórica comenzará el 29 de septiembre con la inauguración de la exposición 'Vestir el poder, indumentaria e identidad visual', que abordará la relación entre la vestimenta, las jerarquías y la identidad en la Edad Media. Los días 1 y 2 de octubre se celebrará el XIV Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas, en el Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza, bajo el mismo título.

La directora teatral, Marian Pueo, ha explicado que la principal novedad de este año será un reparto completamente renovado, con veteranos y nuevas incorporaciones. Los ensayos comenzaron a finales de julio y el equipo reúne a intérpretes con y sin experiencia teatral. Pueo ha señalado también que en enero cumplirá 23 ediciones vinculada a esta recreación y ha puesto en valor la implicación de la ciudad y de los actores.

El concejal de Turismo, Eduardo Suárez, ha agradecido el trabajo de la Fundación Bodas de Isabel, los actores y los voluntarios y ha destacado el carácter familiar de La Partida de Diego. Según ha explicado, frente a la mayor afluencia de febrero, esta celebración ofrece un ambiente más tranquilo que permite recorrer las calles, disfrutar del mercado y contemplar las escenas con mayor comodidad. También ha señalado que el mercado ha crecido respecto a 2025.

La XVI Partida de Diego tendrá además como Alistado de Honor a Jesús Cuesta, en reconocimiento a su trayectoria y a su vinculación con la Fundación Bodas de Isabel desde sus inicios. Cuesta ha participado en todas las ediciones de Las Bodas y ha interpretado durante años el Romance del Ciego. "Me siento muy emocionado", ha afirmado, antes de agradecer el homenaje y recordar a todos los compañeros que forman parte de esta historia.

La programación de La Partida de Diego permitirá así que Teruel reúna durante una misma semana investigación, divulgación y recreación histórica, con propuestas para especialistas, profesionales, familias y público general.