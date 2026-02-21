Teruel será el 25 de febrero el escenario del Hackathon The Wave 2026

La primera edición tuvo lugar en 2025 - GOBIERNO DE ARAGÓN

El 25 de febrero, en el campus de la Universidad de Zaragoza en Teruel, se celebrará el Hackathon The Wave "Hacking the future". Dirigido al talento joven aragonés, se trata de una iniciativa concebida para generar un retorno directo en el ecosistema de innovación de Aragón, con especial atención al desarrollo local.

El evento reunirá a más de 100 estudiantes de universidad y formación profesional procedentes de distintos centros educativos de la provincia, entre ellos la Universidad de Zaragoza (Campus de Teruel), el IES Bajo Aragón de Alcañiz y el IES Segundo de Chomón.

Los participantes trabajarán en equipos multidisciplinares para resolver retos reales mediante el uso de tecnologías emergentes, con especial foco en la inteligencia artificial.

Un hackathon es un espacio intensivo de innovación colaborativa en el que equipos multidisciplinares trabajan durante un tiempo limitado para resolver retos reales planteados por empresas o instituciones. Combina creatividad, tecnología, trabajo en equipo, aprendizaje práctico y permite a los participantes aplicar sus conocimientos en contextos reales.

La principal novedad de esta edición es que el evento se extiende a todo el territorio. En 2026 el programa se desarrollará en las tres provincias aragonesas con la celebración de tres hackatones: en Teruel, en Huesca y en Zaragoza. Los retos estarán adaptados al contexto local y a los sectores más representativos y estratégicos de cada provincia. Este formato permite mantener una coherencia global y, al mismo tiempo, poner en valor la diversidad económica y productiva de Aragón.

En el caso del Hackathon de Teruel los desafíos son problemas reales planteados directamente por la Diputación Provincial, entidades financieras, empresas tecnológicas e industriales y organizaciones vinculadas al sector aeronáutico y aeroespacial. Esto eleva el nivel del evento, ya que los equipos trabajarán sobre desafíos que afectan directamente al futuro del territorio y garantizará que las soluciones trabajadas tengan aplicabilidad directa.

Impulsado por Microsoft como parte de su compromiso comunitario en Aragón, y organizado por el Instituto Tecnológico de Aragón ITA y Tecnara, responsables de la coordinación general, la metodología, la conexión con el ecosistema local y el acompañamiento a los equipos.

Además, la Universidad de Zaragoza colabora facilitando espacios, implicando al alumnado y conectando el evento con el talento joven y el entorno universitario. También participan empresas y entidades colaboradoras que plantean los retos reales sobre los que se trabaja durante el evento.

La jornada contará con la dinamización de Juan Capilla y una charla inspiradora sobre emprendimiento a cargo del físico y divulgador científico José Luis Oltra, conocido en redes sociales como @Cuarentaydos.

Los equipos ganadores del Hackaton podrán optar a premios de 1.000 euros (primer premio), 500 euros (segundo) y 250 euros (tercero) para seguir desarrollando sus proyectos.Tras el Hackathon de Teruel, el 11 de marzo se celebrará en Huesca y los días 13 y 14 de abril en Zaragoza, en la víspera del congreso The Wave 2026, el evento tecnológico más importante de la comunidad que se celebrará los próximos 14, 15 y 16 de abril en el Palacio de Congresos de la capital aragonesa.

Las inscripciones pueden formalizarse en la web 'waveshow.es/actividades/wave-hackathon-2026'.