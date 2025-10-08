Todos los grupos de la DPZ, salvo Vox, aprueban una moción de rechazo a la nueva PAC

ZARAGOZA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha aprobado este miércoles una moción conjunta de PSOE y PP para manifestar el rechazo al actual proyecto de Política Agraria Común (PAC) 2028-2035 y al Marco Financiero Plurianual 2028-2034 de la Comisión Europea, y en la que insta también al Gobierno de España a bloquear en Bruselas cualquier propuesta final que incluya un recorte de fondos a estas políticas. La iniciativa ha contado con el apoyo de todos los grupos excepto Vox, que ha votado en contra.

El texto final, que aúna los presentados previamente por los grupos socialista y 'popular', algo poco habitual en los últimos años en la DPZ, alerta de que tanto la nueva PAC como el Marco Financiero Plurianual ponen "en grave riesgo" la viabilidad económica, social y ambiental de la agricultura y la ganadería en la provincia, al incluir "un recorte inasumible" del 22% en los fondos.

Por ello, reclaman a las instituciones comunitarios que rectifiquen la propuesta y elaboren una nueva PAC que mantenga un presupuesto "suficiente y estable que garantice la viabilidad de las explotaciones"; que preserve su autonomía como política comunitaria diferenciada, evitando su disolución en otras políticas de cohesión o desarrollo; que defienda el modelo de agricultura y gandería familiar y profesional, mayoritario en la provincia de Zaragoza; y que establezca un reparto más justo de las ayudas y que se redirijan a los profesionales del sector.

Del mismo modo, la moción plantea que la nueva PAC proteja y refuerce el segundo pilar de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), manteniéndolos separados; que reduzca la carga burocrática y simplifique los trámites administrativos; que desarrollo eco-regímenes adaptados a las condiciones mediterráneas y a la ganadería extensiva; y que proteja la competitividad de la producción europea frente a las importaciones de terceros países que no cumplan las mismas exigencias ambientales, laborales y sanitarias.

Por último, la iniciativa pide al Gobierno central que bloquee en el Consejo de la UE cualquier propuesta presupuestaria o normativa que suponga un recorte de la PAC y que salvaguarde las inversiones vinculadas al segundo pilar y al fondo Fempa, garantizando que los recursos lleguen efectivamente a los territorios y al sector primario.

PSOE Y PP SE UNEN POR EL CAMPO

En el turno de los grupos provinciales, el portavoz del PSOE, Francisco Compés, ha remarcado que la PAC es la garantía de que los agricultores y ganaderos puedan vivir de su trabajo, de que haya productos de calidad en el mercado y de que los pueblos sigan viviendo.

Por tanto, la propuesta de la Comisión Europea es un "ataque directo" al modelo agrario que sostiene a Aragón, por lo que ha exigido una PAC "justa, fuerte, sostenible", que mantenga su presupuesto y reparta las ayudas con criterios equitativos, además de que reduzca burocracia porque los profesionales del campo pasan "más tiempo rellenando papeles" que en sus explotaciones. Frente a ello, ha reclamado "unidad frente a Bruselas".

"A los miembros del PP no nos gustan los recortes", ha asegurado la portavoz 'popular', Maricarmen Lázaro, quien ha insistido en que de la defensa del sector primario depende "la supervivencia de nuestros pueblos".

En sus palabras, la nueva propuesta de Bruselas puede causar afecciones en la cadena alimentaria y que parte de las subvenciones "se difuminen en el resto de fondos europeos" y no sirvan para incorporar jóvenes agricultores y ganaderos al campo, para la modernización de las explotaciones o para fomentar el desarrollo rural.

"Tenemos que trabajar juntos, tenemos que trabajar de la mano por nuestros agricultores y ganaderos y, sobre todo, por intentar frenar la despoblación", ha concluido Lázaro.

VOX NO SE SUMA AL CONSENSO

Sin embargo, la iniciativa no ha logrado la unanimidad ya que Vox ha rechazado el texto. Su portavoz, Carlos Rodrigo, ha subrayado que "Vox estará siempre al lado del conjunto del sector primario", pero que, "por respeto a ellos", votaría en contra.

Aunque ha reconocido que no discrepa del diagnóstico, las peticiones recogidas en el texto "no sirven para nada" porque no corrigen "las imposiciones que ambos partidos --PP y PSOE-- pactan en Bruselas".

"El campo necesita gestos y no hechos; coherencia y no contradicciones", ha remachado al representante de Vox, quien ha reprochado a socialistas y populares que "juntos pactaron el Pacto Verde Europeo" y son los responsables del "hundimiento del campo europeo".

DEFENSA DEL MODELO DE LOS GRUPOS DE IZQUIERDA

La diputada de En Común-IU, Nerea Marín, ha aseverado que la propuesta de la Comisión Europea no sólo "amenaza" a los agricultores, sino al "equilibrio económico y social del medio rural aragonés" y a la que es la única herramienta compartida que mantienen los estados de la UE.

Frente a ello, ha apostado por un modelo basado en la agricultura social y familiar, la vinculación con el territorio, la dignidad laboral y la sostenibilidad.

Por su parte, el diputado provincial de CHA, José Manuel Latorre, ha incidido en que de este debate depende el cierre de explotaciones agrarias, la posibilidad de consumir alimentos "producidos aquí". "No es una subvención, es una política estratégica", que es la base de la viabilidad de miles de explotaciones familiares.

Ha calificado la propuesta de Bruselas como "inasumible" porque rompe un equilibrio "de décadas" de políticas comunitarias y por el impacto directo en Aragón de la desaparición del pilar de Desarrollo Rural. Ha pedido también el fin de los derechos históricos heredados, un tope a los grandes beneficiarios y la introducción de cláusulas espejos para las importaciones de fuera de la UE.