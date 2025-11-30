Tomás Guitarte: "La A-68 es una parte de la compensación debida por el coste que tuvo para Andorra la transición justa"

Acto celebrado este domingo por Teruel Existe en Andorra. - TERUEL EXISTE

ANDORRA (TERUEL), 30 (EUROPA PRESS)

El Movimiento ciudadano Teruel Existe se ha concentrado este domingo en Andorra (Teruel) para reclamar la construcción de la A-68, "una parte de la compensación debida por el coste de la 'transición justa' y las "mentiras" de las que esta ha venido acompañada, como los 900 puestos de trabajo y la llegada de 62 empresas, de las que solo se han instalado dos.

"Durante más de una década tenemos promesas de proyectos que no se han cumplido y la realidad es que es muy difícil que venga una empresa a instalarse en el territorio de la España vaciada si no tiene las infraestructuras adecuadas. Estamos cansados ya de que nos hagan anuncios fantasmas y la realidad es que no se ha creado ni un solo puesto de trabajo", ha declarado el nuevo coordinador de Teruel Existe en Alcañiz, Jorge Santafé.

Durante la concentración se ha escenificado la presentación de varios proyectos anunciados en estos últimos años por políticos de distintos partidos que, al final, nunca se han hecho realidad.

Con caretas de Arturo Aliaga (PAR), Teresa Ribera (PSOE) y Luisa Fernanda Rudi (PP) se han "desmontado" anuncios que prometían la implantación de distintas empresas y la creación de cientos de puestos de trabajo.

En la concentración han estado también presentes los tres diputados de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, Pilar Buj y Joaquín Moreno.

Precisamente, Guitarte ha recordado que "ya son casi ocho años desde que se nos exigió una transición justa en Andorra y lo único que hemos visto es que ha cerrado la central, ha cesado la actividad económica vinculada con el carbón y no acaban de llegar todos esos proyectos que se acordaron con la liquidación del Nudo Mudéjar, que iba acompañado a exigencia nuestra de un plan de actuación y de inversiones sociales".

"Todos los procesos de compensación para zonas en declive, como se ha visto en otras cuencas mineras en España, debe estar acompañado de un trabajo en infraestructuras, pero aquí parece una labor imposible que el Estado se comprometa con la A-68".

Guitarte ha apuntado que hay tres tramos de esta autovía con el proyecto redactado que se podían licitar perfectamente y sin embargo el ministerio no mueve ficha.

"La A-68 es una parte de la compensación debida por el coste que tuvo para Andorra la Transición Justa", ha explicado.

La protesta, que ha empezado a las 11.00 horas, en la calle San Jorge, esquina con la calle Grupo Escolar, pone de relieve "las falsas promesas dadas por el PSOE, el PP y el PAR sucesivamente sobre una inversión de 1.200 millones de euros y la llegada de industrias" para crear un nuevo tejido productivo que sustituyese a la riqueza perdida por la desaparición de la central térmica, una promesas que "han quedado todas en una cortina de humo", ha indicado Diego Moreno, coordinador de Teruel Existe en el Bajo Aragón.

Por eso se reivindica la construcción de la A-68, una infraestructura fundamental para el desarrollo económico de todo el Bajo Aragón y de especial importancia para que puedan llegar nuevas empresas al polígono de Andorra.

"Llevamos más de 20 años con la promesa de que se va a construir esta vía, pero esas promesas también han sido solo humo hasta el momento", ha destacado Moreno.

El concejal de Teruel Existe en Andorra, Antonio Donoso, ha insistido en la importancia de contar con la A-68, no solo como vía principal sino "por la tela de araña que puede comunicar muchos pueblos a una distancia de 40 kilómetros de la A-68" y favorecer la implantación de empresas.

MOVILIZACIONES CONSTANTES

La concentración de este domingo se suma a las protestas y reivindicaciones a favor de la A-68 que se están llevando a cabo por el Movimiento ciudadano Teruel Existe, la última de ellas en Azaila el 28 de septiembre. Tres días antes, el 24 de septiembre, se realizó una la recogida de firmas en Zaragoza.

También se recogieron firmas durante la celebración del Gran Premio de Aragón de Moto GP 2025, celebrado el 7 y 8 de junio en el circuito de Motorland; y el último fin de semana de agosto en la localidad castellonense de Vinaroz.

Previamente, en mayo de 2025, se organizó una marcha reivindicativa en Pina de Ebro, con carácter festivo y participativo, que volvió a poner de manifiesto la urgencia de que la autovía se incluya de manera prioritaria en los Presupuestos Generales del Estado.

En marzo de 2025, el movimiento ciudadano se trasladó a La Puebla de Híjar, donde decenas de personas denunciaron con una protesta los reiterados incumplimientos de los diferentes gobiernos estatales, recordando que todos han prometido la A-68 y ninguno la ha ejecutado.

Con anterioridad, en diciembre de 2024, más de 300 personas se concentraron en Alcañiz en un acto simbólico donde se escenificó la construcción del "primer metro" de la autovía, bajo el lema "¡Que no nos tomen por inocentes!".