Tomás Guitarte liderará la candidatura de Teruel Existe a las elecciones autonómicas

Guitarte (Aragón-Teruel Existe) reclama la puesta en marcha de la Agencia de Integridad y Ética Públicas

ZARAGOZA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tomás Guitarte será el candidato de Teruel Existe en las próximas elecciones autonómicas a las Cortes de Aragón al haber sido refrendado por unanimidad en la asamblea plenaria de la formación.

Guitarte ha agradecido la confianza de sus compañeros y se ha comprometido a recorrer "cada rincón del territorio" para escuchar las demandas de los vecinos.

"Empiezan unos días de mucho trabajo, pero nos pillan preparados. Vamos a recorrer junto con los compañeros de Teruel Existe el conjunto del territorio para escuchar a los vecinos y vecinas porque nuestra intención es ser la voz del territorio y trasladar las demandas y los problemas que nos trasladan a las instituciones, porque de verdad en ellas es donde pueden solucionarse", ha señalado Guitarte.

El proceso de primarias que se ha realizado en Teruel Existe ha contado con la reunión de la Comisión Ejecutiva y, posteriormente, con la Asamblea Plenaria, que se ha reunido este jueves por la tarde en sesión extraordinaria para la formación de candidaturas.

La candidatura de Tomás Guitarte ha salido adelante con el respaldo del máximo órgano de la formación. Antes de este proceso, cuando Guitarte anunció su intención de presentarse a las primarias, ya reconoció que afrontaba el reto con "ilusión" para llevar adelante "un proyecto pensado por y para las personas" y con el objetivo de que "todo Aragón disfrute de las mismas oportunidades, tanto para las personas como para el territorio".