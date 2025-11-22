Tomasa Hernández: "La Educación Especial es una prioridad irrenunciable para el Gobierno de Aragón"

La consejera ha participado en Maella en las Jornadas Provinciales de Educación Especial en Red. - GOBIERNO DE ARAGÓN

MAELLA (ZARAGOZA), 22 (EUROPA PRESS)

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha participado este sábado en las Jornadas Provinciales de Educación Especial en Red, celebradas en la localidad zaragozana de Maella, donde ha destacado el firme compromiso institucional con la inclusión, la equidad y la mejora continua de la atención educativa especializada.

Bajo el lema "Cooperar nos une. Acompañar nos transforma", el evento ha reunido a docentes, familias, profesionales de la atención a la diversidad y estudiantes de magisterio en una jornada de reflexión y aprendizaje compartido.

La programación, desarrollada en el Cine Goya y en el Centro de Educación Especial de Maella, ha incluido presentaciones de proyectos inclusivos de referencia en Aragón, así como una mesa redonda con centros como el Gloria Fuertes, Alborada, ATADES-San Martín de Porres, Rincón de Goya y Segeda.

Durante su intervención, la consejera Hernández ha subrayado que "la Educación Especial es una prioridad irrenunciable para el Gobierno de Aragón, que se traduce en hechos concretos y dotación de recursos".

En este sentido, ha enmarcado el acuerdo alcanzado el verano pasado para la transformación de las instalaciones del antiguo Centro de Día en un nuevo Centro de Educación Especial, fruto de la colaboración entre el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de Maella.

Este nuevo centro, según ha subrayado Hernández, está permitiendo "mejorar significativamente la calidad de vida de los alumnos y facilitar la conciliación de sus familias, evitando desplazamientos a otras localidades como Andorra". La iniciativa representa un gran avance y responde a la creciente demanda de escolarización especializada en la zona.

Por su parte, la alcaldesa de Maella, María Elena Bondía, ha agradecido públicamente la implicación del Departamento de Educación en la consolidación del centro, destacando el esfuerzo conjunto realizado por el profesorado del Aula EBO, el IES Baix Matarranya y el Servicio Provincial de Educación.

Las jornadas han sido organizadas por el Gobierno de Aragón. El hashtag oficial del evento, #MaellaIncluye, ha servido para visibilizar en redes sociales el espíritu colaborativo y transformador que ha impregnado toda la jornada.

Con esta iniciativa, el Departamento de Educación reafirma su apuesta por una escuela inclusiva, donde "cada alumno pueda desarrollar su máximo potencial en un entorno que respete y valore la diversidad"