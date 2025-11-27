Tomasa Hernández: "Las enseñanzas artísticas merecen reconocimiento, estabilidad y proyección"

La consejera Tomasa Hernández, en la inauguración del XI Congreso Internacional de Conservatorios Superiores de Música en el Auditorio Eduardo del Pueyo del Conservatorio Superior de Música de Aragón de Zaragoza. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Eduardo del Pueyo del Conservatorio Superior de Música de Aragón ha sido escenario este jueves de la inauguración del XI Congreso Internacional de Conservatorios Superiores de Música, organizado por la Sociedad para la educación musical del Estado Español. El acto ha contado con la presencia de la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, y representantes del ámbito académico y artístico.

En su intervención, la consejera ha subrayado que "las enseñanzas artísticas merecen reconocimiento, estabilidad y proyección", y ha destacado el compromiso del Gobierno de Aragón con un sector que aporta creatividad, sensibilidad y pensamiento crítico a la sociedad.

Para fortalecer estas enseñanzas, Educación ha dado "pasos significativos" en los dos últimos años, tal y como ha enumerado Hernández. Entre las medidas impulsadas, ha citado la creación de los Premios Extraordinarios de Enseñanzas Artísticas de Aragón, para reconocer el talento de enseñanzas de Música, Danza, Artes Plásticas y Diseño, así como de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

También se ha referido a la implantación por primera vez en Aragón del Suplemento Europeo al Título (SET), que garantiza el reconocimiento académico de los alumnos dentro del Espacio Europeo de Educación Superior y facilita su movilidad internacional.

Además, según ha recordado Hernández, se ha reactivado el Consejo Aragonés de Enseñanzas Artísticas, que reúne a todas las disciplinas artísticas impartidas en la Comunidad y que "refuerza la participación del sector y la toma de decisiones alineadas con las necesidades reales de los centros".

LEY DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Como reto inmediato, ha avanzado el desarrollo de la nueva Ley de Enseñanzas Artísticas, que se afronta "con visión de futuro y con un trabajo coordinado para garantizar su mejor despliegue normativo y su aplicación efectiva" en la Comunidad.

En su intervención, la consejera también ha tenido palabras de agradecimiento por la dedicación de los equipos directivos, docentes y profesionales del ámbito artístico y les ha invitado a seguir caminando juntos porque "invertir en arte es invertir en desarrollo, en talento y en futuro".

El Congreso, que se celebra hasta el día 30 en la capital aragonesa, reúne a investigadores, docentes y profesionales de la música y la educación artística, consolidándose como un espacio de referencia internacional para el intercambio de experiencias y la reflexión sobre el futuro de los conservatorios superiores.