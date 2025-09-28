La tormenta provoca numerosas afecciones en Zaragoza capital y poblaciones cercanas

ZARAGOZA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tormenta que ha descargado en la tarde de este domingo ha dejado numerosas incidencias en la ciudad de Zaragoza y otros municipios cercanos.

El dispositivo INFOAR del Gobierno de Aragón desplazará este lunes a seis brigadas terrestres, seis autobombas, dos técnicos y capataces a la zona afectada por las intensas lluvias que han caído en la tarde de este domingo en Cuarte de Huerva (Zaragoza). Está previsto que comiencen a trabajar en la zona a partir de las 9.00 horas.

Además el Departamento de Fomento enviará maquinaria pesada a la zona para colaborar en tareas de limpieza de las vías de comunicación.

A consecuencia de las intensas lluvias y tormentas en distintos puntos de la Comunidad Autónoma, se han producido un buen núnero de incidencias. En Cuarte de Huerva se han realizado 13 actuaciones por caída de piedras, calzadas afectadas y arbolado.

Precisamente, a este municipio de Cuarte se ha desplazado el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, donde se ha reunido con la alcaldesa, Elena Lacalle, y se han comprobado el estado de las infraestructuras escolares.

En La Puebla de Alfindén ha habido nueve intervenciones en bajos y garajes anegados por el agua; también en María de Huerva se han producido seis incidencias por calles anegadas con entrada de agua en garajes. En La Muela, una balsa de agua en la A-2 ha dificultado la circulación, aunque no lo ha interrumpido.

Además, a la altura de la localidad de Santa Fe permanece cortada al tráfico la carretera N-330 entre los puntos kilométricos 486 y 487,5. Los Bomberos de Zaragoza y de la Diputación Provincial de Zaragoza han rescatado a varias personas que habían quedado atrapadas en sus vehículos.

Los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza han estado en Cadrete y María de Huerva con una veintena de efectivos, incluidas barcas y vehículos forestales. Estos municipios han sufrido serias afecciones por el desbordamiento del río Huerva.

En Zaragoza capital se han contabilizado una veintena de incidencias, principalmente en la zona sur de la ciudad, en el barrio de Parque Venecia, y la línea del tranvía ha sufrido interrupciones. En la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, unas 30 personas han quedado atrapadas, aunque no han corrido ningún riesgo y se encuentran en perfecto estado.

Todos los dispositivos de emergencia se han activado. Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza han intervenido en la capital, Cuarte, Cadrete y María de Huerva, mientras que en el resto de municipios actúan los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza.

La situación se mantiene bajo seguimiento continuo desde el Centro de Emergencias 112 SOS Aragón. Se recuerda a la ciudadanía la importancia de seguir las recomendaciones de autoprotección, evitar zonas inundables y no utilizar garajes ni sótanos durante el episodio de lluvias intensas y atender únicamente canales oficiales para informarse de la situación

AFECCIONES EN HOSPITALES

La fuerte tromba de agua también ha provocado afecciones en el Hospital Royo Villanova y en el Hospital Miguel Servet de la capital aragonesa, según ha informado el Gobierno de Aragón.

En el primer centro sanitario, el agua ha alcanzado la parte baja del hueco de dos ascensores, que han quedado fuera de servicio. Mientras tanto, se ha habilitado un nuevo circuito de ascensores para garantizar la movilidad de pacientes y trabajadores entre Urgencias y las plantas de hospitalización. También se ha visto afectado algún otro espacio del hospital, sin repercusión en la asistencia a los pacientes ni en la actividad sanitaria.

En el Hospital Universitario Miguel Servet, el agua ha alcanzado un área de apoyo a Urgencias y el pasillo del área de Dirección. Estas zonas han sido aisladas y la actividad asistencial se mantiene con normalidad.