Torres recuerda que en 2025 Vox presentó una moción "con los mismos planteamientos" de la Ordenanza Cívica

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha recordado sobre la Ordenanza Cívica presentada por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que en mayo de 2025 Vox presentó una moción "con los mismos planteamientos".

Eva Torres ha explicado que esta iniciativa "parte" de la moción de Vox para impulsar precisamente la redacción de una Ordenanza Municipal Cívica y de Convivencia Ciudadana, que fue aprobada con los votos de PP y VOX y que planteaba "exactamente lo que hoy se anuncia", que es reunir en un único texto la regulación de las principales conductas que afectan a la convivencia en la ciudad.

No obstante, ha calificado de "positivo" que el Gobierno de Zaragoza "por fin, dé el paso hacia una Ordenanza Cívica" porque la ciudad "necesita herramientas claras" para proteger la convivencia, el respeto al espacio público y los derechos de los vecinos frente a conductas incívicas que degradan los barrios.

"Nos congratulamos --ha dicho-- de que el equipo de Gobierno haya asumido una propuesta de Vox y, sobre todo, de que se cumplan los acuerdos aprobados por el Pleno, algo que no siempre sucede, pero cundo las propuestas son útiles para Zaragoza, lo importante es que salgan adelante".

Torres ha aventurado que esta Ordenanza Cívica servirá para ordenar y regular de forma clara cuestiones como el botellón, la suciedad en el espacio público, conductas incívicas que puedan derivarse de propietarios de mascotas, la venta ambulante ilegal o el top manta, entre otras.

IDENTIFICACIÓN

Asimismo, ha trasladado su satisfacción en aspectos "fundamentales" para la seguridad de los espacios públicos, como la obligatoriedad de identificarse descubriendo el rostro para acceder al Ayuntamiento de Zaragoza, "tal y como solicitó Vox el pasado mes de febrero ante el incremento de vestimentas y prendas sin arraigo en España, como el niqab o el burka, que impiden objetivamente una identificación visual".

Eva Torres ha abundado en que la identificación visual del rostro es un "requisito funcional imprescindible vinculado a la verificación de la identidad del usuario, la prevención de suplantaciones y a la seguridad de personas y bienes".

Por este motivo, desde Vox han reclamado que no sólo sea un requisito para el acceso, sino también "durante la estancia en el espacio público en el que el usuario va a realizar algún trámite administrativo, puesto que el funcionario también debe de poder identificar a la persona", ha apostillado.