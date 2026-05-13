Un total de 120 escolares participan en La Almolda en la jornada deportiva Peque Trail

II Peque Trail de La Almolda. - COMARCA DE LOS MONEGROS.

LA ALMOLDA (ZARAGOZA), 13 (EUROPA PRESS)

La segunda edición de la jornada deportiva y de convivencia Peque Trail ha tenido lugar este miércoles en La Almolda (Zaragoza) en el marco de una jornada deportiva y de convivencia que ha reunido a 120 alumnos de Educación Infantil y Primaria de los CRA 'L'Albada', de Bujaraloz y La Almolda, y 'Montes Negros', de Castejón de Monegros, Peñalba y Candasnos, en torno al deporte al aire libre y los hábitos de vida saludables.

La consejera comarcal de Deportes de la Comarca de Los Monegros, Esther Soler, y la alcaldesa de La Almolda, Montse Ordovás, han elogiado esta iniciativa.

Soler ha destacado que "el Peque Trail de La Almolda es un magnífico ejemplo de cómo el deporte puede convertirse en una herramienta educativa, de convivencia y de promoción de hábitos saludables desde edades tempranas".

La Comarca de Los Monegros sigue apoyando "las actividades que fomenten la participación, el contacto con el entorno natural y la vida activa en nuestros municipios", ha continuado Soler.

Desde las 10.30 horas, el alumnado participante ha disfrutado de diferentes recorridos adaptados a cada edad, en el marco de una experiencia deportiva desarrollada en plena naturaleza. La programación ha incluido pruebas para alumnos de Educación Infantil y Primaria, así como una categoría abierta a familias y profesorado, fomentando así la participación intergeneracional y el espíritu de convivencia.

TRABAJO COLECTIVO

El director del CRA 'L'Albada', Sergio Vidal, ha mostrado su "satisfacción" por el desarrollo de la jornada y ha realzado el importante trabajo colectivo que hay detrás de esta iniciativa.

"Lo mejor es compartir esta iniciativa con los compañeros y compañeras, con toda la comunidad educativa, con las familias y con los niños y niñas de La Almolda, de donde surgió la idea", ha explicado.

Vidal ha recordado que el proyecto nació hace dos años con el objetivo de recuperar el espíritu de anteriores pruebas deportivas celebradas en el municipio monegrino. "Nos lanzamos hace dos años y esta segunda edición es ya todo un éxito. Hemos reunido a 120 niños y niñas de Candasnos, Castejón, Peñalba, La Almolda y Bujaraloz, así que los objetivos están más que cumplidos", ha enfatizado.

Entre esos objetivos, el director del CRA 'L'Albada' ha subrayado la importancia de realzar el entorno rural y fomentar hábitos saludables. "Queremos que el alumnado sepa que en sus pueblos se pueden organizar actividades tan bonitas como ésta, que conozcan su entorno natural y que descubran que muchas veces tenemos muy cerca de casa recursos y espacios extraordinarios para disfrutar y convivir", ha añadido.

La iniciativa, organizada por la Patrulla Saludable del CRA 'L'Albada', ha contado con la colaboración de varias entidades y colectivos, entre ellos la Comarca de Los Monegros, a través de la Fundación para la Promoción de la Juventud y el Deporte, además del Ayuntamiento de La Almolda, la AMPA y empresas colaboradoras.

Desde la organización han agradecido la colaboración de todas las entidades, voluntariado y patrocinadores que han hecho posible esta segunda edición, así como la implicación de las familias y del alumnado participante.