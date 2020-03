Un total de 225 personas usan el teléfono gratuito de atención psicológica por el COVID-19 en sus primeros tres días

ZARAGOZA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 225 personas han utilizado el teléfono gratuito de atención psicológica a la ciudadanía y a los profesionales que se ha habilitado desde este lunes, 23 de marzo, a iniciativa del Colegio Profesional de Psicología de Aragón con motivo de la situación de emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19.

Se trata del número 876 03 67 78, cuyo horario de atención es de 8.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes. Un total de 250 psicólogos están al frente de este número, que cuenta con el respaldo del Gobierno de Aragón y con la colaboración de la Fundación Rey Ardid, que ha habilitado un call center, donde se reciben las llamadas y se derivan a los profesionales que están atendiéndolo.

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press la presidenta Colegio Profesional de Psicología de Aragón, Lucía Tomás, que ha detallado que el lunes se recibieron 74 llamadas, el martes, 76 y el miércoles, 75.

Tomás ha remarcado que se trata de un "apoyo solidario y humanitario" que se ha ofrecido desde esta organización profesional "en tiempos excepcionales", una iniciativa que planteó esta organización al Gobierno de Aragón y para la que se hizo un llamamiento a los colegiados, ofreciéndose 400.

La presidenta Colegio Profesional de Psicología de Aragón ha dicho que el perfil de personas que ha llamado es "muy variado", desde mayores que viven en residencias y que "están preocupados" ante la incertidumbre por la situación y a quienes sus familiares no les pueden ir a ver.

Igualmente, personas que tienen a familiares en residencias u hospitalizados con quienes solo pueden contactar por teléfono, videollamada o redes de mensajería instantánea.

OTRO TIPO DE LLAMADAS

La presidenta Colegio Profesional de Psicología de Aragón ha comentado que otras personas han llamado porque se les ha muerto un familiar, no necesariamente por coronavirus, ya que "ahora no se puede tener un funeral, no se puede estar en los últimos momentos" y esto "está generando unos duelos complicados y mucho malestar" porque "es muy triste perder a un ser querido y no poder acompañarle".

Además, han contactado con el teléfono personas que están aisladas en casa, bien porque tienen coronavirus o porque viven solas, quienes tienen mucho tiempo para pensar y "generar muchas preocupaciones".

Asimismo, lo han hecho personas que ya tenían algún problema psicológico o que están en tratamiento y que en esta situación de confinamiento se pueden agravar, como pacientes con trastornos obsesivos compulsivos, que "lo están pasando muy mal".

Lucía Tomás ha matizado que "no se puede generalizar ya que la situación de cada persona es distinta" y "hay llamadas de todo tipo", si bien predomina la "angustia, preocupación e incertidumbre" por no saber cuánto va a durar esta situación.

MAYOR MALESTAR

La presidenta Colegio Profesional de Psicología de Aragón ha comentado que conforme vaya avanzado el confinamiento, "habrá más situaciones de malestar" en la población y será más necesaria esa "escucha activa" y dar unas pautas para ayudar a las personas a hacer frente a esta situación.

Ha apuntado que en este contexto es normal tener emociones negativas, "lo vemos, por ejemplo, en los niños que llevan casi dos semanas sin salir y tienen momentos de irritación y tristeza".

Ha añadido que las personas adultas se controlan más, "pero también es bueno expresar" los sentimientos, "desahogarse" y "dar voz a ese malestar que sentimos", además de hacer alguna actividad para distraerse, "porque si lo retenemos, nos va a hacer que estemos peor".

Otras alternaciones que han comunicado las personas que llaman son trastornos del sueño y pesadillas, así como la preocupación por el trabajo, la familia y la situación económica.

La presidenta del Colegio Profesional de Psicología de Aragón ha aconsejado hablar con un profesional porque tiene "una escucha distintas a lo puede tener un familiar".

HÁBITOS SALUDABLES

Lucía Tomás ha aportado otros consejos para mantener una buena salud mental en esta situación, como fijarse unos horarios, tener una alimentación lo más saludable posible, hacer ejercicio, descansar y mantenerse entretenido con actividades que aporten estímulos cognitivos, como la lectura o hacer crucigramas.

También ha aconsejado dosificar el tiempo que se está conectado. "No podemos estar todo el día recibiendo noticias que nos alarman y nos asustan", ha opinado. Ha recomendado, igualmente, mantener el apoyo social a quienes viven solos a través de llamadas y videollamadas.

La presidenta Colegio Profesional de Psicología de Aragón ha matizado que "no es lo mismo vivir en una casa con jardín y grande que en un piso interior sin balcón", además de que cada persona tiene una situación concreta y lleva "su mochila".

Por otra parte, Tomás ha considerado que los aplausos que los ciudadanos dan cada día a las 20.00 horas para agradecer el trabajo de los profesionales que están luchando frente al COVID-19 ayudan a la salud mental porque "nos unen" de forma que aunque cada uno está en su casa "estamos unidos" y es una "acción fantástica".

Finalmente, ha mostrado su confianza en que, entre todos, España saldrá adelante, una situación que ha dicho que está afectando a todo el planeta y que hay otros territorios que están venciendo por lo que "igual que otros, nosotros también lo superaremos".