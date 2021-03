Un total de 3.446 establecimientos tendrán una bonificación del 30% del IBI en 2020 en Zaragoza

ZARAGOZA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 3.446 establecimientos comerciales, hosteleros y hoteleros, de los 4.489 que han presentados solicitudes en el Ayuntamiento de Zaragoza, se beneficiarán la bonificación del 30 por ciento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en 2021, que se enmarcada en el Plan de rescate fiscal.

De los 3.446 beneficiados, 3.305 son comercios y hostelería de tipo general; hoteles de tipo especial suman 32; hoteles de tipo general son 105; y espectáculos generales 4 solicitudes. En total supone un 40 por ciento de los alrededor de 12.000 establecimientos censados en la ciudad.

Este es el resultado que ha dado a conocer la consejera municipal de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, María Navarro, de todas las solicitudes que cumplen los requisitos para que se les declare de especial interés o utilidad municipal los inmuebles con uso catastral comercial --comercio tipo general--, ocio y hostelería --hotel tipos general y diferenciado-- o espectáculos.

A todos ellos se les aplicará la bonificación prevista en la disposición adicional segunda de la ordenanza fiscal número 2 que regula el IBI y que ha contado con el voto a favor del PP, Ciudadanos y VOX, mientras que la oposición, PSOE, Podemos y Zaragoza en Común (ZeC) se han abstenido.

En su intervención, María Navarro ha dicho que es "una buena noticia" porque supondrá que 3.446 establecimientos tendrán una bonificación del 30 por ciento de la cuota íntegra del IBI en 2021, que se aplicará al arrendatario que explota la actividad o al dueño si la ejerce en su propio local.

Ha recordado que esta medida del Plan de rescate fiscal para hacerla posible "es obligatorio que tenga una declaración de utilidad pública de cada uno de los inmuebles y para aplicar la aminoración requiere del acuerdo del pleno".

"En un momento tan complejo llegar a casi el 40 por ciento de los comercio y hostelería de la ciudad con actividad es una buena noticia", ha subrayado María Navarro. Tras esta aprobación se hará resolución y los que tengan el IBI domiciliado en tres recibos, que se pasan en enero marzo y septiembre, verán este mes de marzo la aminoración del 30 por ciento y los de pago único también.

AYUDAS DIRECTAS

El portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, ha dicho que este debate es un asunto de puro trámite y no debería tener pronunciamiento político. Ha recordado que la ordenanza fiscal aprobada se propuso a iniciativa suya tras presentar un voto particular para la ordenanza del IBI que se refleja luego en el Plan de rescate fiscal. Ha confiado en que la situación económica mejore y que estas bonificaciones solo se apliquen a 2021 y no se tengan que prolongar.

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha apuntado que los datos revelan que es "real" la sospecha sobre la utilidad de esta medida porque las 605 desestimaciones "es un exceso" y se desconoce qué tipo de establecimientos son. "Lo que es y será útil son las ayudas directas porque lo otro son tiritas y estamos en un momento que requiere cirugía".

El concejal del grupo municipal de ZeC, Alberto Cubero, ha manifestado que el Plan de rescate fiscal "ha servido de excusa para no hacer otras medidas porque lo que realmente pasa es que han cerrado mil negocios" en la ciudad. Ha vuelto a insistir en dedicar ayudas directas a estos sectores que son los más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia.

La consejera municipal de Economía, Carmen Herrarte, ha contado que 4.489 empresarios han solicitado las bonificaciones de entre los 6.000 comercios y 6.000 establecimientos de hostelería de la ciudad, lo que supone que cerca de un 40 por ciento lo han solicitado y "hemos conseguido ser útiles a los ciudadanos".

"CONSTRUCTIVO"

Ha considerado que es un "buen número", un 40 por ciento, frente a quienes les han obligado a cerrar y sin darles ayudas, en referencia al Gobierno central.

María Navarro ha replicado a Cubero que el cierre de establecimientos se produce "gracias a los delincuentes que usted defiende" y le ha criticado que "no aporte nada" a estos empresarios y autónomos.

La concejal del grupo municipal del PSOE, Ros Cihuelo, ha explicado a VOX que hay que declarar el interés general de los inmuebles para aplicar la bonificación y por eso "es necesario venir al pleno". Ha trasladado su preocupación por los 605 que han quedado fuera de las bonificaciones y ha incidido en la necesidad de aplicar ayudas directas.

Cihuelo ha pedido conocer de los 605 excluidos quienes podrían recibir otro tipo de ayudas porque el objetivo del Plan de rescate fiscal es ayudar a los que desarrollen su actividad.

Navarro ha contestado que las 605 solicitudes denegadas están justificadas en los expedientes que se pueden consultar de forma electrónica y ha agradecido la postura "constructiva" del PSOE.