Un total de 71 nuevos bomberos se incorporan al Servicio de Extinción tras seis meses de formación

Guiados por 40 instructores, han realizado 675 horas formativas, en las que han aprendido cómo intervenir en las muchas situaciones en las que los bomberos son requeridos, desde accidentes de mercancías peligrosas a salvamento acuático - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 71 bomberos --67 hombres y 4 mujeres-- se han incorporado este lunes al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Zaragoza, tras superar seis meses de formación intensiva. Los nuevos efectivos han tomado posesión de su plaza como funcionarios de carrera y se integran ya en los turnos habituales de los parques de la ciudad.

La alcaldesa, Natalia Chueca, junto a la concejal delegada de Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo, les ha dado la bienvenida en un acto celebrado en el claustro del Museo del Fuego, después de que previamente formalizaran su toma de posesión en el Seminario. Con estas incorporaciones, el Ayuntamiento refuerza el operativo de emergencias y la seguridad en la capital aragonesa.

Desde el Consistorio han subrayado que "la protección civil y el objetivo de hacer de Zaragoza una ciudad más segura han sido una prioridad indiscutible del actual Gobierno municipal, que ha trabajado para cubrir todas las plazas incluidas en las Ofertas de Empleo Público aprobadas en los últimos años".

La alcaldesa ha destacado que "el Cuerpo de Bomberos es el servicio mejor valorado por los vecinos en los barómetros municipales, señalando que su profesionalidad y rapidez permiten atender con eficacia las emergencias". Asimismo, ha afirmado que "Zaragoza es una ciudad segura y ha recordado la actuación reciente de los servicios municipales durante la crecida del río Ebro".

Actualmente, el Servicio de Extinción y Prevención de Incendios está integrado por 488 personas, de las cuales 429 son bomberos y 39 médicos y personal sanitario.

UNA DE LAS FORMACIONES MÁS COMPLETAS DEL PAÍS

Los nuevos bomberos comenzaron su periodo formativo el pasado 15 de septiembre, tras superar el proceso de oposición. Hasta el 27 de febrero, y guiados por 40 instructores, han completado un total de 675 horas de formación teórica y práctica en la Escuela de Bomberos de La Cartuja, en el parque 1 y en distintos puntos de la ciudad.

En esta convocatoria, el periodo formativo se amplió de cuatro a seis meses con el objetivo de que los efectivos se incorporen con un alto nivel de preparación, situándose entre las formaciones más completas del país.

Durante este tiempo, los aspirantes han recibido instrucción para intervenir en incendios en viviendas y fábricas, accidentes de tráfico, rescates en altura y en espacios confinados, así como en salvamento acuático, con prácticas desarrolladas en Murillo de Gállego. También han abordado rescates de animales y el montaje de Puestos de Mando Avanzado.

Un bloque específico se ha centrado en la gestión de incidentes NBQ (nucleares, biológicos y químicos), dada la ubicación estratégica de Zaragoza entre Madrid y Barcelona y el constante tránsito de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril. Los nuevos efectivos han aprendido a actuar en este tipo de siniestros y a utilizar trajes de protección química, además de realizar prácticas de conducción de vehículos pesados y rescate vertical en la torre de maniobras del parque 1.

El proceso selectivo ha constado de tres ejercicios, tanto teóricos como prácticos. El 29 de marzo de 2024 se celebraron las dos primeras pruebas, centradas en normativa, callejero y un test psicotécnico, a las que se presentaron 762 opositores, entre ellos 50 mujeres. El tercer ejercicio incluyó cuatro pruebas físicas --natación, atletismo, agilidad y trabajo en incendios en piso, altura y espacios confinados--. El proceso concluyó el 2 de julio de 2025, iniciándose la formación en septiembre.

Con la incorporación de estos 71 nuevos bomberos, el Ayuntamiento refuerza la plantilla municipal y amplía la capacidad de respuesta ante emergencias, consolidando la estructura del servicio en un contexto de creciente complejidad en las intervenciones.