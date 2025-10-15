Trabajadores del cementerio de Torrero, en Zaragoza, elaboran un listado preciso de los nichos vandalizados

ZARAGOZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tras una minuciosa inspección de todo el camposanto por parte de los trabajadores municipales del Cementerio de Torrero, se ha podido elaborar un listado actualizado de todos los nichos afectados de una u otra manera por los actos vandálicos acontecidos en el último mes.

En total, se han detectado 488 espacios o nichos afectados y las áreas más afectadas son las manzanas 109, 111, 113 y 114. Los actos vandálicos registrados se contabilizan en cerca de 200 ornamentos y elementos decorativos de lápidas y nichos en el cementerio de Torrero en las últimas semanas.

El listado se ha puesto ya a disposición de los ciudadanos a través de la web municipal, tanto en la página principal 'www.zaragoza.es' como en el portal concreto de cementerios 'www.zaragoza.es/sede/portal/cementerios/torrero/nichos-afect...'.

El Ayuntamiento de Zaragoza condena estos actos vandálicos y aconseja a los propietarios afectados a que presenten sus denuncias individuales ante la Policía Nacional, que mantiene una investigación abierta tras la oportuna denuncia que ya presentó el Consistorio.

El cementerio de Torrero lleva funcionando 191 años y en la actualidad cuenta con 519.015 metros cuadrados, que es 22 veces la plaza del Pilar--, donde se acogen los restos de cerca de 700.000 personas, siendo el recinto funerario más grande de Aragón.

Además, el espacio cuenta 5,7 hectáreas de zonas verde y tiene 115.000 nichos, 9.027 en columbarios, 147 panteones, 1.084 capillas y 19.408 sepulturas.