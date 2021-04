Los trabajadores del tranvía cesarán los paros si la empresa hace un gesto de "querer negociar" el convenio

ZARAGOZA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los trabajadores del tranvía, Julián Aramendía, ha indicado que están dispuestos a cesar los paros parciales si la dirección de la empresa hace un gesto de "querer negociar y muestra voluntad de intentar avances" en el convenio colectivo.

"No entendemos que no haya progresos sobre las reivindicaciones de los trabajadores, la empresa tiene que hacer algún gesto y demostrar que hay voluntad. Si tienen algo nuevo que ofrecer no entendemos cómo no lo muestran", ha expuesto Aramendía.

En declaraciones a Europa Press, ha explicado que no se han producido avances en los dos últimos años, lo que ha llevado a los trabajadores a iniciar paros parciales desde el pasado enero y que ahora se extenderán desde este lunes 12 de abril hasta el 28 de mayo. "Lamentablemente hemos tenido que volver a convocar los paros, con franjas cada media hora, tras la negativa de la empresa a la negociación".

Aramendía ha relatado que en las dos últimas reuniones, la de 31 de marzo en la sede de la empresa y la del pasado viernes, 9 de abril, ante el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) la dirección de la Sociedad de Economía Mixta (SEM) del Tranvía les ha pedido desconvocar las protestas para dialogar, pero "la obligación es negociar y, si hay avances, entonces, se desconvocan los paros", ha puntualizado.

Además, ha criticado que en la reunión ante el SAMA "no se trató ningún punto del convenio y la empresa se niega a negociar con el condicionante de que si no hay desconvocatoria de los paros no se sienta", ha reiterado.

Aramendía ha recordado que el pasado pleno municipal se aprobó una moción para que empresa y trabajadores del tranvía negocien sin interrupción por lo que ha deducido que "la dirección del tranvía incumple este mandato del Ayuntamiento y sigue a su libre albedrío".

"ASFIXIAR"

A su parecer, la petición de la compañía de que se suspendan los paros parciales es un "engaño para dilatar el proceso de negociación" porque "no se entiende que si tiene una propuesta de avance no la plantee". En este sentido, ha contado que llevan dos años con el sueldo congelado y en todo ese tiempo "el avance y la voluntad de negociar has sido nulos".

El portavoz de los trabajadores del tranvía ha incidido en que los trabajadores quieren tratar los puntos del convenio, no dilatar la negociación. "Queremos empezar con los aspectos que demandamos y, entonces, si hay avance se valorará si es factible la desconvocatoria, pero se ha visto que en dos años se ha alargado el conflicto en el tiempo y no cambia en absoluto el escenario para cancelar los paros si no hay avances, ni una muestra de talante negociador".

Por ello, ha confiado en que la empresa les llame a negociar, "desde el minuto uno, los puntos del convenio" y si hay progresos "no habría inconveniente en desconvocar los paros".

Ha reconocido que ya llevan cuatro meses con estas movilizaciones y "el tiempo desgasta" a lo que se suma el prejuicio económico con el ERTE aplicado por la pandemia y que está judicializado, pero la empresa "no ha esperado a la resolución judicial firme y ha empezado en marzo a detraer 500 euros mensuales para asfixiar a los trabajadores en una maniobra nueva de perjuicio en mitad de un conflicto laboral".

"UNIDAD TOTAL"

Aramendía ha informado de que el juicio sobre este ERTE al recurrir los trabajadores está previsto para marzo de 2022, pero la compañía lo aplica y detrae esa cantidad hasta completar la cantidad que abonó porque las nóminas se pagaron íntegras. "Pedimos que se espere a una resolución judicial firme y no crear un perjuicio económico a los trabajadores".

No obstante, ha aseverado que "la unidad de los trabajadores es total, a pesar de las estrategias de la empresa, pero está claro que tiene que acabar con un convenio justo".

Entre sus reclamaciones, se encuentra que las jornadas de los conductores sean de ocho horas y que puedan disfrutar de más descansos porque en la actualidad realizan nueve horas y conducen cinco horas y media de forma continuada. También solicitan un aumento salarial del IPC más un 1,5 por ciento.

Asimismo, ha lamentado el perjuicio que los paros parciales causan a la ciudadanía y ha agradecido el apoyo de organizaciones sociales que les animan a seguir luchando por sus derechos laborales. "Los trabajadores lo tenemos muy claro porque hay que dar solución a un situación que es insostenible".