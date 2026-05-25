Los trabajos de mejora del firme complican el tráfico desde este lunes y durante tres semanas en la Z-40

Mapa con la zona donde se va actuar. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ZARAGOZA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La circulación por la Z-40, la Ronda Sur que circunvala el casco urbano de Zaragoza queda condicionada desde este lunes y durante las tres próximas semanas por los trabajos de mejora del firme que tiene previsto desarrollar el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Con un presupuesto de 1,2 millones de euros, la nueva actuación en la autovía Z-40, entre los kilómetros 20,47 y 33, comienza este lunes a las 9.00 horas y se prolongará cada semana hasta los jueves en horario de 9.00 horas a 19.00 horas. Los trabajos llevarán a cortar un carril de la autovía Z-40 Ronda Sur, sentido Madrid, entre los kilómetros 20,47 y 33.

Finalizados los trabajos en esta calzada, se iniciarán las actuaciones en la calzada contigua, sentido Barcelona, en el mismo tramo y horario hasta su finalización.

Los enlaces no se cerrarán en ningún momento, por lo que siempre habrá, como mínimo, un carril abierto al tráfico. Se estima una duración total de los trabajos de tres semanas.

Esta actuación forma parte de las obras de emergencia de rehabilitación de firmes que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está desarrollando tras las borrascas registradas en diciembre de 2025, y enero y febrero de 2026 en diferentes comunidades autónomas.

El tramo de la Z-40 en el que se va a intervenir sirve para evitar entrar al casco urbano en los desplazamientos entre los barrios del suroeste de la capital aragonesa y conecta los centros de trabajo ubicados en la carretera de Castellón --A-68--, Puerto Venecia, la conexión con la A-23, y la Plataforma Logística Plaza enla conexión con la A-2.