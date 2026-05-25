Problemas técnicos en el teléfono 112 de la Comunidad de Madrid impiden que el servicio se preste con normalidad

Archivo - Ayudado por varias pantallas de ordenador y paneles luminosos, un trabajador, jefe de sala del 112, vigila el estado de las carreteras de Madrid en el interior de la sede de la ASEM 112 Emergencias de la Comunidad de Madrid situada en el Paseo d - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid no se está prestando con normalidad "debido a problemas técnicos", lo que está dificultando la recepción de llamadas.

Desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid han pedido a los usuarios que, en el caso de que no puedan comunicarse con el habitual número de emergencias, contacten con los teléfonos alternativos 061, 091 y 092.

Asimismo, han anunciado que "se está trabajando en solucionar la incidencia lo antes posible".