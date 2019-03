La tradición del toro ensogado de Teruel se recoge en un libro

Publicado 20/03/2019 17:59:00 CET

Los beneficios de la venta se destinarán al Congreso Nacional del Toro de Cuerda que se celebrará en 2020

El Ayuntamiento de Teruel y la Asociación de Amigos de la Soga y Baga de Teruel han editado el libro 'La tradición del toro ensogado de Teruel', de Juan Iranzo, que recoge esa tradición turolense explicando de una manera muy sencilla y gráfica distintos aspectos de la misma, algunos menos conocidos, con vistas al Congreso Nacional del Toro de Cuerda que se celebrará en la capital turolense en 2020.

De hecho, los beneficios de la venta de este libro, que se pone a la venta al precio de 12 euros, se destinarán a sufragar gastos de ese congreso. La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha manifestado que "se trata de un libro para niños y mayores, que permite acercarse a la tradición del toro ensogado de una forma amable y entendible por todos los públicos".

Buj ha destacado que se trata de un libro muy especial: "Si algo identifica nuestra ciudad precisamente es el toro, no sólo por el Torico sino por esta tradición, y difundirla es muy importante".

El libro, dedicado a Teruel, incluye imágenes de edificios y elementos emblemáticos de la ciudad. Comienza con una referencia al nacimiento de la ciudad y a su relación milenaria con el toro, y continúa con una completa descripción de todo lo relacionado con el toro ensogado, finalizando con una serie de curiosidades y varias páginas de actividades relacionadas con el contenido del mismo.

"El toro ensogado se enmarca dentro de la identidad de Teruel como ciudad", dicho la alcaldesa. Respecto a Juan Iranzo, el autor, Buj ha afirmado que es un "gran activo como artista para nuestra ciudad y eso también hay que reconocerlo, tenemos que ser capaces de valorar lo que tenemos en casa, fomentarlo, potenciarlo y saber que desde Teruel se están haciendo cosas muy importantes".

SENTIMIENTO HACIA EL TORO

Juan Iranzo ha comentado que su libro que no sólo habla del toro, sino que habla de Teruel. "Es muy difícil defender lo que no se conoce, y el toro ensogado de Teruel ya no sólo es sacar un toro por las calles, que en el siglo XXI es algo maravilloso, sino que también supone ver nuestro pasado para entenderlo muchísimo mejor".

Además, ha resaltado el "sentimiento hacia el toro" y el "privilegio" que supone sacar el toro en el centro histórico de la ciudad 'que se cuida y se mima, y de esta manera todavía se pone más de manifiesto esa grandeza".

Se trata de una guía que recoge todos los pasos que se siguen desde que los toros llegan a los corrales de la plaza hasta que salen por las calles del centro histórico de Teruel.

Dentro de los festejos taurinos que se celebran en España, "una de las mayores grandezas" que tiene el toro ensogado de Teruel es que se desarrolla "en un marco incomparable, en un decorado que no existe en ninguna parte de España que es el centro histórico de la ciudad de Teruel, con todos sus monumentos", que también ha querido representar en el libro, con "la Plaza del Torico, el Museo, la Plaza de la Catedral con el Ayuntamiento o las calles medievales'.

SUELDO SIMBÓLICO

Una de las curiosidades que recoge la publicación es que los miembros de la Soga y la Baga tienen un sueldo simbólico, que antiguamente era de 50 pesetas.

"Pretende ser un libro que muestre la intimidad de un espectáculo que mueve masas y que prácticamente durante un día entero es una auténtica explosión de vida en la calle', ha afirmado Valentín Calvo, miembro de la junta directiva de la Asociación Cultural Amigos de la Soga y Baga, en referencia al lunes de las Fiestas de la Vaquilla del Ángel.

Calvo ha agradecido el trabajo del autor y la colaboración del Ayuntamiento, recordando que el libro se pone a la venta a un precio de 12 euros. "Es un acto más que organiza la asociación para la celebración del congreso de 2020. No queremos desvelar mucho más de lo que pone en el libro para que la gente lo compre y tenga esa curiosidad de saber más sobre el toro ensogado de Teruel".

Ha añadido que "en ningún sitio de España pasa el toro por todos sus monumentos principales, como ocurre en Teruel'.

El concejal de Fiestas, Javier Domingo, ha expuesto que "la propuesta de hacer este libro fue un regalo y una oportunidad para poner en valor nuestra tradición del toro ensogado". Domingo ha resaltado que "Teruel es la ciudad del toro y no hay que esconderse de decirlo, sino que hay que reafirmarlo.

Juanjo Martín, miembro de la asociación que representa a la capital turolense en la Federación Nacional del Toro de Cuerda, ha incidido en que en Teruel es la única localidad de España que usa

la baga. "Nosotros podemos llevar el toro con dos cuerdas o con una según creemos conveniente. Esta es la diferencia principal con otras localidades, es más, hay quienes a la hora de cargar sus toros o meterlos en sus corrales, han copiado nuestra forma de hacerlo, es decir, usan la baga para no hacer daño a los animales".

Desde el Ayuntamiento "queremos mimar y cuidar esta tradición', ha indicado la alcaldesa. Todo aquel que se sienta vaquillero, debería tener este libro, ha apostillado Emma Buj. "Representa una parte

muy importante de nuestra historia, de nuestro presente y, sin ninguna duda, de nuestro futuro".

Por el momento, se han editado 1.000 ejemplares y se podrán adquirir en librerías colaboradoras.