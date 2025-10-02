El tráfico estará abierto en Independencia en las fiestas del Pilar, con excepciones como el pregón y ofrenda

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del área de Medio Ambiente y Movilidad, ha diseñado un amplio dispositivo durante las fiestas del Pilar para facilitar los desplazamientos, y una de las novedades es que el tráfico se mantendrá abierto en el paseo de la Independencia, pero con excepciones como el pregón y la ofrenda de flores.

La movilidad se ha organizado en colaboración con la Policía Local, que podrá introducir algunos cambios en momentos concretos si la aglomeración de personas u otra circunstancia lo aconsejara.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto a la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha detallado estos preparativos, que suponen "seguramente, el mayor despliegue de medios y personas realizado en los últimos años.

En esta edición --ha explicado-- se ha hecho un análisis aún más exhaustivo en relación con el programa final de fiestas, de manera que toda la ciudad esté atendida y ofrezca su mejor imagen en unos días para los vecinos y los miles de visitantes". Chueca ha hecho un llamamiento "a la colaboración ciudadana, porque sólo entre todos podremos conseguir que la ciudad esté limpia.

Por ejemplo --ha explicado-- habrá contenedores y cubos en todos los recintos y plazas donde se celebren actuaciones. Usarlos es siempre una buena práctica que facilitará y agilizará los trabajos de limpieza posterior". Del mismo modo, "es recomendable intentar usar lo menor posible el vehículo privado, sobre todo en desplazamientos dentro de la ciudad.

El refuerzo del transporte público intentará cubrir todas las necesidades y, en caso necesario, es siempre mejor caminar un rato que verse envuelto en un atasco". Asimismo, ha recomendado "un uso responsable de los vehículos y a estar vigilantes en materia de seguridad vial. Evitar el alcohol, evidentemente, si se conduce, pero también conducir con especial atención y ser pacientes en caso de que el tráfico sea más intenso de lo normal".

PEATONALES

Serán peatonales tanto el Puente de Piedra como la calle Don Jaime I, debido al alto número de personas que se acumulan en esa conexión con la Margen Izquierda durante estos días.

El paseo de la Independencia se cortará en momentos concretos como el 4 de octubre, desde las 15.30 horas hasta las 24.00 horas; el 9 de octubre, de 18.30 a 21.00 horas; el 10 de octubre, entre las 18.30 y las 24.00 horas; el 11 de octubre, desde las 18.30 hasta las 24.00 horas; el 12 de octubre, de 00,00 a las 24.00 horas; y el 13 de octubre, desde las 00.00 hasta las 24.00 horas.

Durante los periodos de corte, el acceso a garajes a los que habitualmente se accede desde el paseo de la Independencia --calles Albareda, Bruil, Sanclemente y San Miguel-- se habilitará por el extremo contrario de la calle en la que esté ubicado, estableciendo en cada caso doble sentido de circulación.

Cuando esté cortada la calle del Coso desde San Vicente de Paúl, se permitirá el giro a la izquierda para acceder desde el Coso a la Calle Josefa Amar y Borbón a aquellos vehículos autorizados a girar a la derecha desde San Vicente de Paúl bien por ser residentes o bien por acudir en taxi a dicha calle.

También se permitirá acceder desde San Vicente de Paúl y Coso al estacionamiento de Puerta Cinegia y a los badenes de la Calle Cinco de Marzo.

DESVÍOS DE AUTOBÚS POR CORTE DEL PASEO INDEPENDENCIA

El corte del paseo Independencia, cuando éste se produjera, afectará a las líneas 21, 22, 30, 32, 35, 38, 40, N1, N2, N5 y N7. El recorrido alternativo para las líneas 21, 22, 30, 32, 35, 38,N1 y N5 en sentido Plaza España será por Paseo Constitución y Paseo de la Mina a retomar su recorrido habitual.

El recorrido alternativo para las líneas 21, 22, 32, 35, 38, 40, N1, N2 y N7 sentido Plaza Aragón será por Paseo de la Mina y Paseo Constitución a retomar su recorrido habitual.

CORTE DEL PUENTE DE PIEDRA Y DON JAIME

Por otro lado, para facilitar el acceso peatonal desde la Margen Izquierda al Centro se deberá cortar el tráfico en el Puente de Piedra y en la calle Don Jaime entre las 16.30 del día 3 de octubre y las 23.45 horas del 13 de octubre. Este corte afectará a las líneas 28, 29, 35, 36, 39, N1, N2 y N7.

REFUERZOS EN EL AUTOBÚS URBANO Y EN EL TRANVÍA

Todas las líneas de autobús urbano funcionarán, incluso en sábados y festivos, con cuadros de marcha de día laborables, y tendrán refuerzo nocturno (Verbenas) las líneas 21, 23, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 52, Ci3 y Ci4.

Se pondrán en servicio dos lanzaderas, como es también habitual, desde el entorno de la Puerta del Carmen y desde Constitución, respectivamente, hacia el recinto de Valdespartera.

Los Búhos N1, N3, N5 y N6 tendrán dotación doble, mientras que los N2, N4 y N7 dispondrán todos los días de las fiestas de dotación normal. También se reforzará el servicio especial para Personas con Movilidad Reducida (PMRs, los "autobuses amarillos"). La información actualizada de estos desvíos estará disponible en la web de Avanza Zaragoza.

TRANVÍA LAS 24 HORAS

Se repiten los servicios especiales de las fiestas del Pilar con tranvía las 24 horas del día del 4 al 13 de octubre. Las frecuencias de paso desde la madrugada serán de 4,5 minutos, adaptada al horario de finalización de las actividades en Valdespartera, a partir de las 4,30 horas los días 6, 7, 8; desde las 5,00 horas los días 4, 5, 9, 10, 11, 12).

Durante la jornada, esa frecuencia de 4,5 minutos se repetirá en las horas punta habituales de mañana y mediodía, adaptándose en otros horarios a la demanda ya estudiada en años anteriores.

Habrá cortes obligados por la celebración la Carrera de la Policía Nacional y el pregón; la Maratón de Charangas; el 12 de octubre todo el día y el día 13 durante la ofrenda de frutos, el Rosario de Cristal y los fuegos artificiales de final de Fiestas.

Además, habrá refuerzos en las líneas del Zorongo, San Juan de Mozarrifar, Movera, Movera-Pastriz-Villamayor, Casetas, Monzalbarba-Alfocea-Utebo y Garrapinilos. Se han diseñado también servicios especiales desde Cuarte de Huerva, Cadrete, María de Huerva y La Muela los días 4, 10, 11 y 12 de octubre, con paradas provisionales en Avenida de Séptimo Arte (Valdespartera).

SERVICIO DE TAXI

El servicio de Taxi reforzará su dotación en la calle en los momentos clave de estas fiestas, de manera que se llegará incluso a duplicar la oferta habitual disponible respecto a un día cualquiera.

Habrá una parada de taxis señalizada en la entrada principal del Recinto Ferial de Valdespartera. Durante la Ofrenda, se permitirá a los taxis ocupados el acceso al Coso en el tramo desde Espartero a plaza de España, permitiendo su salida por Amar y Borbón.

La circulación se modificará temporalmente en el entorno del recito ferial de Valdespartera del 3 al 20 de octubre. Todos los cortes y desvíos estarán señalizados convenientemente.