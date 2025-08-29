Tráfico prevé 150.000 desplazamientos de vehículos por las carreteras oscenses en la Operación Retorno del verano

Archivo - Vehículos en la autovía A-3, a 30 de agosto de 2024, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 4.760.000 movimientos de largo recorrido con motivo de la operación retorno del verano. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

HUESCA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico prevé 150.000 desplazamientos de vehículos por las carreteras oscenses durante la Operación de Tráfico 'Retorno del verano', que comienza este viernes a las 15.00 horas y finalizará a las 24.00 horas del domingo, 31 de agosto.

El horario de mayor intensidad de tráfico será el viernes, 29 de agosto, de 16.00 a 21.00 horas; el sábado, 30 de agosto, de 10.00 a 14.00 horas, y el domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

La jefa provincial de Tráfico en Huesca, Margarita Padial, ha apuntado que "los horarios de mayor intensidad de tráfico se esperan hoy por la tarde, mañana sábado por la mañana y el domingo por la tarde" y que hay que tener en cuenta que la Vuelta Ciclista a España pasa estos días por lo provincia, lo que puede complicar la intensidad del tráfico debido a los cortes.

El movimiento de vehículos será importante, ya que se juntan los desplazamientos del retorno de los que han finalizado sus vacaciones en el mes de agosto y los de la salida que comienzan sus vacaciones en el mes de septiembre. A estos movimientos de retorno y salida por finalización y comienzo de vacaciones, se unirán los habituales de fin de semana estival.

Padial ha indicado que los tramos más conflictivos serán "en los que se están realizando obras por la construcción de la autovía, Siétamo, la variante de Sabiñánigo y Lanave Hostal de Ipiés por las retenciones a causa de la incorporación a la autovía en sentido Huesca y sentido Francia".

En lo que va de Operación Especial de Tráfico en verano se han registrado en las carreteras altoaragonesas dos fallecidos y 14 heridos graves.

Son menos muertos que el año pasado, pero "igualmente preocupantes" ya que este 2025 la siniestralidad vial se ha disparado en Huesca. En lo que va de año, ya son 16 las personas que han perdido la vida en las carreteras, seis más que en el mismo periodo de 2024.

"Ha habido un fallecido en el mes de julio y uno en el mes de agosto, el año pasado hubo tres fallecidos en el mes de agosto, pero el computo del año va mal y ya son cifras preocupantes", ha concluido.