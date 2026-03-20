La tramitación y pago de las tasas municipales de Zaragoza para obras menores se pueden hacer online y también por Bizum

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza ha habilitado un enlace en la web municipal para tramitar y pagar las tasas municipales de obras menores, sujetas a declaración responsable o comunicación previa, tanto en edificios, como viviendas y solares, además de que se podrá hacer la transferencia por Bizum.

En la dirección web 'www.zaragoza.es/licenciaobra' el usuario puede acceder desde cualquier dispositivo móvil o fijo con conexión a Internet y de esta forma agilizar y simplificar la tramitación, además de aligerar la carga de trabajo de los empleados municipales, que llegan a cursar hasta 16.500 expedientes anuales, aunque seguirán atendiendo de forma presencial en el Edificio Seminario.

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha presentado esta herramienta digital que pretende "guiar al ciudadano, reducir los tiempos de gestión, simplificar los procesos y digitalizar los pagos de las tasas mediante una plataforma segura de pago".

Esta herramienta supone un "gran salto" para ayudar a los zaragozanos que pasarán, en muchos casos, de "tener que hacer hasta 3 ó 4 visitas presenciales al Edificio Seminario a poder hacer todo el proceso desde sus hogares a través de un ordenador o un móvil", ha resumido Víctor Serrano.

EL PROCEDIMIENTO

Al acceder a la web el proceso guía al ciudadano con una sección de preguntas abiertas que ayuda a encontrar el trámite que se necesita mediante una selección sencilla de preguntas claras y concisas, con sus posibles respuestas, del tipo: "¿Dónde se llevarán a cabo las obras? Vivienda, local, edificio o espacio exterior".

Conforme se avanza, si el ciudadano tiene una duda sobre qué respuesta elegir, se ofrece ayuda. Así, la herramienta puede preguntar si se está en una zona protegida y permite acceder a los visores y mapas de urbanismo para averiguarlo.

En este punto es donde el Ayuntamiento de Zaragoza ha realizado un "excelente y novedoso avance tecnológico" desarrollando "la búsqueda con asistencia de Inteligencia Artificial, que va a aprendiendo y mejorando la experiencia del ciudadano conforme se va usando", ha explicado Serrano.

Además, "es la primera vez que para un trámite municipal se usará lo que se conoce como Árbol de Decisiones", que es una herramienta interactiva y visual que guía al usuario a través de una serie de preguntas secuenciales para llegar a una solución específica, trámite o información precisa, ha informado.

Funciona como un asistente virtual que desglosa procesos complejos en pasos sencillos, emulando un flujo lógico de lo que el ciudadano necesita y el camino a seguir dentro de la herramienta.

La encuesta termina diciéndole al ciudadano cómo se llama y qué tipo de trámite necesita, así como la documentación necesaria que deberá presentar.

Si la obra no requiere licencia y se puede tramitar con Comunicación Previa --Modelo 430-- o Declaración Responsable --Modelo 440--, se puede seguir y ejecutar todo el trámite en la web.

AUTOLIQUIDACIÓN

En la siguiente pantalla, el ciudadano debe registrarse con certificado clave o electrónico y ya puede comenzar su gestión. Para ello, irá rellenando campos donde indique si es titular o representante, los datos del solicitante, la información de la obra e irá colgando los documentos que le requieren. La herramienta permite guardar los datos y continuar más adelante sin perder la información.

Una vez que todo el material documental requerido para una obra concreta está rellenado completamente, se pasa a la autoliquidación de las tasas.

"Por primera vez, la tasa de servicios urbanísticos o el impuesto de construcciones, así como la estimación autoliquidación, podrá abonarse de manera segura y digital, mediante una pasarela de pago que permite hacerlo usando una tarjeta bancaria o un envío Bizum", ha resaltado Víctor Serrano, quien ha apuntado que "es un trámite ya muy utilizado por los ciudadanos en su vida cotidiana".

Una vez realizado todo el proceso, se genera para su descarga un resumen con firma, un recibo e incluso se dispone del cartel de obras que obliga Urbanismo a colocar en los espacios exteriores donde se acometen estas obras y que se podrá imprimir directamente. Todo ello, acompañado con las notificaciones del proceso mediante correo electrónico o través de mensaje SMS a un teléfono móvil.

TIPOS DE OBRAS MENORES

Las obras menores que se podrán beneficiar de esta digitalización administrativa que se distribuyen según el espacio en el que se ejecutan.

Así, en el interior de una vivienda, se requiere para obras que no suelen interferir sobre terceros como pintar paredes y techos, cambiar los suelos --tarima, baldosa o parqué--, alicatar baños o cocinas, cambiar las puertas interiores, pequeñas reparaciones de fontanería o electricidad, la instalación de aparatos de aire acondicionado, o el cambio de ventanas o acristalamiento de terrazas, entre otras.

Si las obras menores son en edificios --zonas comunes, fachadas y tejados--, suelen ser actuaciones promovidas por las comunidades de propietarios como trabajos puramente estéticos en el interior del portal o escaleras --pintar las paredes del rellano--; y la accesibilidad en el portal para hacer rampas o rebajes de peldaños.

También incluye los retejados, la impermeabilización de azoteas y la reparación puntual de tejados; la sustitución puntual de tuberías generales, bajantes, canalones, redes de pluviales o saneamiento del edificio; o los trabajos de pintura, limpieza o reparación de cornisas y fachadas que requieran la instalación de andamios, descuelgues verticales o vallas en la vía pública.

En caso de que las obras menores sean en un local --comercial, oficinas, hostelería--, siempre y cuando no suponga un cambio de uso o el inicio de una nueva actividad comercial, el trámite se hace para actualización estética del interior con pintura; cambio de pavimento; la reforma de los escaparates; la instalación de rótulos comerciales o toldos; la instalación de equipos de climatización en el exterior; o la adaptación de la entrada para hacerla accesible en el umbral.

Por último, si las obras menores son para un solar --parcelas o terrenos sin edificar--, se empleará para el vallado y cerramiento perimetral de fincas, parcelas o solares --sustitución o nueva instalación--; y la limpieza y desbroce con maquinaria o elementos auxiliares.

En todos los supuestos, independientemente de que el espacio sea vivienda, local o edificio, si afecta a zona patrimonial o protegida, "no se puede ejecutar con esta aplicación web como declaración responsable o comunicación previa, dado que se requerirá de un trámite más complejo" que es la licencia urbanística, ha precisado Serrano.