Transportes licita por 15,5 millones de euros un contrato para conservar 168 kilómetros de carreteras en Teruel

TERUEL 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 15,5 millones de euros (IVA incluido) un contrato para la conservación y explotación de 168 kilómetros de carreteras del Estado en la provincia de Teruel.

El anuncio correspondiente será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en lascondiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

A este respecto, el subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez, ha señalado que "el contrato incorpora también un elemento fundamental, que es la sostenibilidad, de forma que las empresas deberán presentar, las empresas que liciten deberán presentar planes de reducción de emisiones y de eficiencia energética con el objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones de carbono".

Recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones. Los trabajos se destinan al mantenimiento y conservación de 168,216 kilómetros de carreteras del sector nº02 de esta provincia, incluyendo 58,210 kilómetros de autovía.

Las carreteras incluidas son la autovía A-23, entre las localidades de Santa Eulalia y Ferreruela de Huerva; la carretera N-211, en dos tramos: uno entre el límite provincial con Guadalajara cerca de Pozuel del Campo y Monreal del Campo; y otro tramo entre Caminreal y Portalrubio. También la carretera N-211A, desde la altura de la localidad de Bañón hasta pasada la de Cosa. Por último, la carretera N-234, entre las localidades de Santa Eulalia y San Martín del Río.

Junto a las carreteras relacionadas, será objeto del contrato la rehabilitación del firme de la N-234 entre los kilómetros 210,450 y 213,400, en el término municipal de San Martín del Río.

REDUCIR EMISIONES

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

Ya en 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.

Además, desde 2023, se incluye como criterio de valoración su compromiso a presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización con el propósito de alcanzar del balance neutro de carbono a los 5 años desde el inicio del contrato.

De este modo, la empresa adjudicataria se compromete a presentar dicho plan, en el que, la compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o bien, mediante otras opciones.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido este Ministerio.

El modelo de contratos mixtos --servicios y obra-- para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles.

Se incluyen actuaciones como la agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.