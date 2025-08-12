Transportes licita por 28 millones un contrato para la conservación del túnel de Somport y sus plataformas de acceso

HUESCA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 28 millones de euros, IVA incluido, un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Huesca, en concreto para el túnel de Somport y sus accesos.

La duración del contrato es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses. Incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a toda la ciudadanía.

Recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

Este contrato está destinado al mantenimiento y conservación de 9,815 kilómetros del túnel de Somport, ubicado en el sector no02 de esta provincia, y que incluye desde el kilómetro 666 al 672 de la N-330 y del kilómetro 115 al 118 de la RN-1134 lo que supone un total de 3,6 kilómetros.

Junto a estas, también, será objeto del contrato la rehabilitación superficial de firme en la plataforma francesa del túnel de Somport y accesos en la carretera RN-1134 de la que, según el convenio firmado entre España y Francia, ese tramo es responsabilidad española.

REDUCIR EMISIONES

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

Ya en 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.

Además, desde 2023, se incluye como criterio de valoración su compromiso a presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización con el propósito de alcanzar del balance neutro de carbono a los cinco años desde el inicio del contrato. De este modo, la empresa adjudicataria se compromete a presentar dicho plan en el que la compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o bien, mediante otras opciones.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado.

Asimismo, se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido este Ministerio: 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad); 11 (acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles); 8 (contribución al crecimiento económico y el empleo) y 7 (eficiencia energética).