Transportes realiza un simulacro de accidente en el túnel de Santa Isabel en la Z-40, en Zaragoza

El simulacro de accidente se llevará a cabo del martes 2 al miércoles 3 de junio, entre las 22.30 y las 0.30 horas. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ZARAGOZA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible realizará un simulacro de accidente la noche del martes 2 al miércoles 3 de junio, entre las 22.30 y las 030 horas, en el túnel de Santa Isabel en el término municipal de Zaragoza.

Por ello, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se cortarán al tráfico ambas calzadas del túnel, entre los kilómetros 13,5 y 15,1 de la Z-40. Se habilitará un itinerario alternativo debidamente señalizado.

En la realización del simulacro participarán el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Protección Civil de la Comunidad Autónoma y de la Administración General del Estado, la Subdelegación del Gobierno, el Servicio 061, Cruz Roja, el Servicio contra Incendios, de Salvamento y de Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza, la Guardia Civil, la DGT, la Policía Nacional y la Policía Local de Zaragoza.

El objetivo es evaluar la coordinación de todos los agentes implicados, como los servicios de emergencia, los gestores del túnel y Protección Civil, entre otros, ante un supuesto realista en el que se debe auxiliar y proporcionar asistencia sanitaria, así como evacuar a los usuarios del túnel.

Durante la preparación y realización del simulacro se interrumpirá la circulación en el túnel para garantizar la seguridad de los usuarios y de los servicios de emergencia, reproduciendo las condiciones reales de intervención en caso de un siniestro real.

El Ministerio ha realizado numerosos simulacros en túneles, entre los que destacan los llevados a cabo en la S-10 en Maliaño, en la M-40 de Madrid en las calzadas superpuestas o el túnel Ordovícico de El Fabar, en la A-8.