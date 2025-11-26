Tres aragonesas entre las ganadoras de los Premios WONNOW de CaixaBank y Microsoft a las mejores alumnas STEM de España

Premios WONNOW de CaixaBank y Microsoft a las mejores alumnas STEM de España - DAVID CAMPOS

ZARAGOZA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank y Microsoft han reconocido con los Premios WONNOW a las 16 mejores estudiantes de grados universitarios STEM --Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas-- en España. Entre ellas destacan tres aragonesas, Marta Sierra, natural de Monzón (Huesca), y las zaragozanas, Ana Álvarez, y Virginia Herce.

Marta Sierra es alumna del doble grado en Ciencia e Ingeniería de Datos e Ingeniería en Tecnologías de las Telecomunicaciones en la Universidad Carlos III de Madrid, que ha sido distinguida por su excelente expediente académico y por su trayectoria profesional, personal y social, y recibirá una dotación económica de 10.000 euros y acceso a un programa de 'mentoring' de Microsoft.

Asimismo, han sido premiadas las zaragozanas Ana Álvarez, estudiante del Grado en Ingeniería de Sistemas Industriales en la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid), y Virginia Herce, alumna del Grado en Matemática Aplicada y Computacional en la Universidad Carlos III de Madrid. También ha sido reconocida la navarra Irene Lacabe, graduada en Física por la Universidad de Zaragoza.

Estos galardones, que celebran este año su octava edición, distinguen la excelencia femenina en carreras STEM, ámbitos donde la presencia femenina sigue siendo proporcionalmente escasa, con el objetivo de promover la igualdad de género.

TALENTO DE LAS MUJERES

Desde su creación en 2018, un total de 5.922 estudiantes de toda la geografía española han presentado sus candidaturas a los Premios WONNOW, una cifra que certifica la consolidación de estos galardones en el ámbito universitario.

En esta última edición, se ha mantenido el volumen de participación, con 1.080 aspirantes procedentes de universidades españolas, entre ellas la Universidad de Zaragoza. Los Premios WONNOW se han entregado en un acto celebrado en la oficina 'all in one' de CaixaBank en Barcelona en el que han participado el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar; y el presidente de Microsoft España, Paco Salcedo.

En su intervención, Gonzalo Gortázar ha destacado que estos premios "reconocen y premian el talento de las mujeres que optan por carreras científicas y tecnológicas, en las que la presencia femenina todavía es reducida, pero que son cada vez más importantes para abordar los retos globales a los que nos enfrentamos como sociedad".

El consejero delegado de CaixaBank ha felicitado a las galardonadas por ser "el mejor ejemplo para las futuras universitarias científicas y tecnológicas" y ha hecho saber que "más de un tercio de las premiadas en ediciones anteriores de los Premios WONNOW forman parte de nuestro equipo".

Por su parte, Paco Salcedo ha agradecido la participación de todas las candidatas a los Premios WONNOW y ha apuntado que "la paridad y la inclusión en el sector STEM no son solo una aspiración, sino una necesidad para el desarrollo y la competitividad de nuestra sociedad".

DESAFÍO URGENTE

En el sector tecnológico, la brecha de género sigue siendo un "desafío urgente", ha docho Salcedo al aportar el dato de que en la actualidad, solo el 29,8 por ciento de las personas ocupadas en el sector TIC en España son mujeres, y en el ámbito de la inteligencia artificial este porcentaje desciende al 23 por ciento.

Por eso, es "especialmente inspirador" ver el talento, la excelencia y la determinación de las ganadoras de los Premios WONNOW, que representan el futuro de la innovación en España. A su parecer, es "fundamental" que la Inteligencia Artificial y la tecnología "sean inclusivas y no entiendan de género, porque solo así podremos construir soluciones que respondan a las necesidades de toda la sociedad", ha indicado Salcedo.

"Apostar por el talento femenino en STEM no solo es una cuestión de equidad, sino también de competitividad y futuro para España", ha subrayado el presidente de Microsoft España.

Según el estudio 'Científicas en cifras 2025', elaborado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en el curso 2023-2024, solo el 28,1 por ciento de los matriculados en estudios de Ingeniería y Arquitectura fueron mujeres.

Hace 10 años, en el curso 2014-2015, el porcentaje era del 25,6 por ciento y, desde entonces, asciende cada año. Sin embargo, todavía está muy lejos de la paridad con sus compañeros masculinos.

MEJORES EXPEDIENTES ACADÉMICOS

Además del reconocimiento a la oscense Marta Sierra, 15 alumnas, entre las que se encuentran las zaragozanas Ana Álvarez y Virginia Herce y la navarra Irene Lacabe, han sido premiadas para trabajar durante seis meses en el Grupo CaixaBank con un contrato laboral en áreas clave como Negocio, Financiera, Riesgos, Digital Transformation & Advanced Analytics, Medios y Sostenibilidad, entre otras, y también tendrán acceso al programa de mentoring de Microsoft.

Las galardonas son Paula Esteban Carrillo (Madrid), Marina Tombas Suñé (Alcover, Tarragona), Eliani Álvarez Herrera (Cuba/Lleida/Barcelona), Pinar Sacristán Matesanz (Madrid), Laura Pedro-Botet Ezquerra (Barcelona), Lucía García Salido (Córdoba), Júlia Villaró Cañizal (Solsona, Lleida), Joana Gutiérrez Gallego (Barcelona), Alba Sánchez Reverté (Tarragona), Blanca Bareño Ferrer (Getxo, Vizcaya), Ana Ruiz Martínez (Elche, Alicante)y Jingjing Ye (China/Madrid).

Las ganadoras de esta edición se suman a un largo listado de mujeres reconocidas en los Premios WONNOW. Además, un total de 28 ganadoras anteriores siguen trabajando actualmente en el Grupo CaixaBank.

COMPROMIS0

El compromiso de CaixaBank con la diversidad y la excelencia empresarial CaixaBank impulsa los Premios WONNOW como muestra de apoyo y reconocimiento al liderazgo femenino.

La diversidad, la meritocracia, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del talento son pilares de la cultura corporativa de la entidad, que cuenta con un 43,4 por ciento de mujeres directivas --dato a cierre de 2024-- y espera alcanzar el 45 por ciento en 2027.

En el marco de esta estrategia, CaixaBank promueve la diversidad de género a través de iniciativas de impacto tanto a nivel interno como externo, desde el convencimiento de esta que aporta valor a los equipos, las empresas y la sociedad.

Además de los premios a la excelencia académica --Premios WONNOW--, CaixaBank promueve diferentes premios y reconocimientos al liderazgo femenino empresarial --CaixaBank Premio Empresaria y Premio A Profesional Autónoma--, líneas de acción vinculadas al deporte --patrocinio de la selección femenina de baloncesto-- y entorno rural --Cátedra AgroBank: Mujer, empresa y medio rural, o el estudio de la brecha de género en el sector agrario de Closingap--.