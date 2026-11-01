Las tres exposiciones de Todos los Santos se pueden visitar en el cementerio de Torrero hasta este lunes

Capilla Yarza en el cementerio antiguo de Torrero - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las tres exposiciones organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza con motivo de la festividad de Todos los Santos se pueden visitar hasta este lunes, 2 de noviembre y la entrada es libre.

La muestra titulada 'Polvo', de José Miguel Larraz Gabás, se puede ver en la Capilla Yarza, acceso por la puerta del cementerio antiguo de Torrero, en horario de 09.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 18.30 horas.

Se trata de una instalación audiovisual a cargo del Ayuntamiento de Zaragoza, de José Miguel Larraz Gabás, que reflexiona sobre el flujo de la materia, la memoria y la impermanencia.

La obra se presenta mediante tres grandes pantallas, acompañadas de una composición sonora original. A partir de fotografías, secuencias de vídeo y sonido 'Polvo' propone una experiencia visual y sonora sobre la transformación de la materia, la memoria y la impermanencia.

Fósiles, nubes, vegetales, personas, esculturas, superficies erosionadas y elementos del propio cementerio forman parte de un recorrido que explora cómo la materia genera formas, vida y memoria, mientras el paso del tiempo transforma y acaba disgregando esas mismas estructuras.

"Lejos de los convencionalismos funerarios, la instalación plantea una reflexión sobre el carácter transitorio de cuanto existe", ha trasladado el propio autor.

OTRAS DOS EXPOSICIONES

'Lo que permanece' es un proyecto cultural de la Cooperativa Rumbo a Ítaca con fotografías de Chisa Antoñanzas. Esta exposición fotográfica se divide en dos bloques --'El Origen' y 'Las Huellas'-- y busca descubrir el complejo funerario como un espacio de memoria y arte, mostrando que "permanecer también es una forma de estar vivo". Se ubicará en el Edificio A del Tanatorio-Crematorio Mémora.

Finalmente, la que lleva por título 'Ángel Sanz Briz, una historia de vida' se puede contemplar en la planta baja del Edificio Seminario, situado en Vía Hispanidad, número 20.