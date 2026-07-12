Tres fallecidos y una treintena de rescates en el Pirineo aragonés durante la última semana

1103717.1.260.149.20260712213552 Evacuación de un joven de 19 años vecino de Valencia que presentaba politraumatismos tras caerse en la zona de los ibones de Bachimaña. Fue evacuado junto a un compañero ileso hasta la helisuperficie de Benasque y de allí al Hospital de Barbastro. - GUARDIA CIVIL

HUESCA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Trágico balance de la última semana en el Pirineo aragonés, donde los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia han notificado haber recuperado los cuerpos sin vida de tres personas accidentadas en la alta montaña en un periodo en el que han completado una treintena de rescates.

Las víctimas son un montañero de 64 años, vecino de Barcelona; un varón de 65 años, vecino de Bilbao; y otro hombre de 69 años de nacionalidad francesa.

El primer suceso tuvo lugar el pasado miércoles 8 de julio a las 19.00 horas cuando el 062 y el 112 Aragón recibieron un aviso para iniciar la búsqueda de un montañero por la zona de Collado Foratón, en el término municipal de Aragüés del Puerto (Huesca). El GREIM de Jaca prolongó la búsqueda hasta la madrugada del día 9 de julio, pero no dió con el desaparecido, por lo que a primera hora del jueves se incorporó el helicóptero de la Unidad Aérea de Huesca.

En el transcurso de la búsqueda, se recibió el aviso de un ciudadano en el que comunicaba el hallazgo de un cuerpo en el Collado Foratón. De inmediato se trasladaron los efectivos que participaban en el dispositivo y localizaron el cuerpo sin vida de este hombre de 64 años, vecino de Barcelona, que podría haber sufrido una caída. Su cuerpo fue evacuado hasta el helipuerto de Jaca y posteriormente fue transferido a los servicios funerarios para su traslado al Hospital Provincial Anatómico Forense de Huesca para esclarecer las circunstancias de su muerte.

El segundo fallecimiento se confirmó este pasado viernes 10 de julio. Un hombre de 65 años, vecino de Bilbao (Vizcaya) había iniciado la víspera una actividad de progresión por un terreno abrupto del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido y, según comunicó un conocido suyo, ya no había regresado. Por ello, desde primera hora de ese días 10 el GREIM Boltaña y la Unidad Aérea de Huesca comenzaron su búsqueda hasta que a las 13.30 horas los efectivos que participan en el operativo localizaron su cuerpo.

Los agentes creen que el montañero pudo haber sufrido una caída a tenor de las policontusiones que presentaba. Fue evacuado en una aeronave hasta Boltaña y posteriormente transferido por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza.

PARADA CARDIORRESPIRATORIA

La tercera víctima mortal se ha producido este mismo domingo 12 de julio. Se trata de un senderista francés de 69 años que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria mientras completaba una ruta en la zona del Ibón Azul Inferior, en Panticosa. El aviso se ha recibido a las 13.10 horas y ha activado el GREIM de Panticosa, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061.

Tras sobrevolar la zona y localizar al senderista, los rescatistas han comprobado que el hombre presenta signos no compatibles con la vida, por lo que ha sido evacuado y trasladado en la aeronave a la helisuperficie de Panticosa, para su transferencia a los servicios funerarios, que lo han llevado al Instituto Medicina Legal de Zaragoza.

A esos hechos luctuosos se suman cerca de una treintena de rescates en el Pirineo aragonés entre el pasado lunes 6 de julio y este domingo 12. A comienzo de semana un joven francés de 17 años fue evacuado del ibón de Acherito (Ansó) con un cuadro de deshidratación --vómitos y mareos--; una montañera de 20 años vecina de Barcelona fue rescatada en el Canal Fonda, en Sahún con un posible traumatismo craneoencefálico tras golpearse la cabeza con unas piedras que se desprendieron a su paso; y dos montañeros franceses de 20 y 21 años fueron localizados ilesos en el Collado Diente de Llardana, en Sahún, tras verse agotados y habérseles roto el material que empleaban.

El 7 de julio un senderista de 15 años, vecino de Zaragoza, que formaba parte de una excursión organizada por una asociación, acabó en el Hospital de Barbastro con una luxación de hombro tras sufrir un desvanecimiento y luego una crisis epiléptica. Fue evacuado junto a una monitora de 21 años.

También se auxilió a una barranquista francesa de 30 años con posibles fracturas de muñeca y tobillo tras golpearse en un salto a una poza en el Barranco Gorga Negras, en Bierge.

El miércoles 8 el GREIM de Panticosa y la Unidad Aérea de Huesca evacuaron a una senderista de 48 años y vecina de Etxarri (Navarra) con varias contusiones y una posible fractura o fisura en una costilla fruto al parecer de un golpe con una ventana en el Refugio de Bachimaña, en Panticosa. La mujer fue evacuada junto a su hijo, ileso, de siete años. Ambos fueron trasladados luego en ambulancia al Hospital de Jaca.

También se atendió a una montañera de 76 años y vecina de Leioa (Vizcaya) con contusiones y heridas en la cabeza y un brazo tras caerse en la zona del Castillo de Acher, en Hecho. Y a dos montañeros de 70 y 62 años, vecinos ambos de Ceuta, que acabaron agotados en el Collado de Añisclo, en Bielsa.

Por su parte, el jueves se auxilió a un varón de 68 años, vecino de Barcelona, que había sufrido una caída en el Ibón Llardaneta (Benasque) y presentaba un esguince de tobillo. Otro esguince por una caída motivó el rescate de una persona en la Aguja Tchihatcheff de Benasque. El mismo término municipal en el que se auxilió a dos hombres de 67 año, vecinos ambos de Jaca, que presentaban policontusiones tras sufrir una caída vertical en la cresta del Pico Remuñe.

Otras tres personas fueron rescatadas ese día, dos de ellas por agotamiento en el barranco de La Larri, en Bielsa, y otra un varón de 77 años que se había extraviado en Venta de Conejos, en La Peña de Riglos.

El viernes 10 de julio se auxilió a un montañero de 27 años vecino de Noáin (Navarra) con una posible fractura de codo y policontusiones a causa de una caída en la cresta del Pico Algas, en Panticosa. Tras ser rescatado por el GREIM de Panticosa y la Unidad Aérea de Benasque, fue llevado en ambulancia al Hospital de Jaca. También se ayudó a una senderista de 51 años, vecina de Vitoria, que se había extraviado en el Pico Peñaforca; y a un hombre de 52 años y una menor de 12, ambos de nacionalidad francesa, en el barranco Miraval, en Tella-Sin.

El sábado se completaron hasta nueve rescates, el primero doble, a las 14.00 horas, el de una montañera de 47 años, vecina de Castellar del Vallés (Barcelona) que resultó ilesa, junto a un montañero de 53 años vecino de Sabadell (Barcelona) que sufrió un posible esguince de tobillo al deslizarse por una pendiente y golpearse con una piedra en el pico balaitous, en Sallent de Gállego.

Después acontecieron las operaciones de auxilio de una senderista de 48 años con un esguince de tobillo en el ibón Estanés, en Ansó; un hombre de 34 años con politraumatismo tras chocar con unas rocas en el Pico Perdiguero, en Benasque; dos ciudadanos neozelandeses de 78 y 76 años que daban un paseo a caballo en el Mirador de la Maladeta, en Benasque después de que uno de ellos se cayese del equino y sufriese una luxación de hombro y laceraciones en el rostro.

También se auxilió a un senderista francés de 56 años con un posible esguince de tobillo en el valle de Barrancs, en Benasque; a una mujer francesa de 72 años por un golpe de calor en las pasarelas de Montfalcó, en Viacamp y Litera; a un hombre de 58 años con una descompensación diabética en el Portillón de Benasque; y a dos senderistas de Valencia de 19 años, tras caerse uno de ellos en los ibones de Bachimaña.

A ellos se sumaron a las 23.37 horas del sábado dos montañeros franceses de 49 y 58 años extraviados en el Pico Collarada. Por último, este domingo, también se ha rescatado a un escalador de 46 años y vecino de Mondragón (Guipúzcoa) y a dos montañeros cuyos familiares han dado la voz de alarma a las 9.30 horas después de no haber regresado de una ruta por el Pico Aspe. El GREIM de Jaca los ha localizado a ambos ilesos y han sido llevados a su vehículo particular a las 15.30 horas.