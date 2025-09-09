Una tromba de agua, viento y granizo arranca arbolado y anega locales en Binéfar (Huesca)

Árbol caído por la fuerte tromba de agua, viento y granizo en Binéfar (Huesca) - AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR

BINÉFAR (HUESCA), 9 (EUROPA PRESS)

La tormenta torrencial originada a última hora de este lunes en el término municipal de Binéfar (Huesca) ha dejado, en apenas cinco minutos, 14 litros de agua por metro cuadrado, acompañada de granizo y de fuertes ráfagas de viento, en torno a los 40 kilómetros por hora.

Los daños se están evaluando por el equipo de gobierno local que esta noche se ha reunido de urgencia en el Ayuntamiento para analizar la situación y adoptar medidas.

La primera de ellas ha sido el cierre de la actividad educativa para este martes de la escuela infantil municipal hasta que se regularice la situación.

Las fuertes ráfagas de viento han derribado varios árboles sobre la vía pública, causando varios daños materiales. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales.

La brigada municipal de Servicios ha realizado junto a la alcaldesa, Patricia Rivera; y concejales una inspección por toda la población visitando las zonas afectadas, que se han estado limpiando a lo largo de la noche y que continuarán durante la mañana de este martes.

También se evaluarán todas las afecciones causadas por la fuerte tromba de agua. El Ayuntamiento ha activado el protocolo de emergencias en el 112 con motivo de la tormenta.