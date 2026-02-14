La trufa negra toma Manchones con un debate sectorial,gastronomía y el mayor concurso nacional de caza

Jornadas de Trufa Negra en Manchones. - COMARCA CAMPO DE DAROCA

MANCHONES (ZARAGOZA), 14 (EUROPA PRESS)

La localidad de Manchones (Zaragoza) ha celebrado este sábado la jornada central de las VIII Jornadas de la Trufa Negra de la Comarca Campo de Daroca, en una programación que combina divulgación técnica, mercado agroalimentario, experiencias gastronómicas y competición trufera.

Las jornadas comenzaron este viernes en Daroca (Zaragoza) con el acto público de selección de la trufa, realizado bajo estrictos estándares de calidad, y con la apertura de la I Subasta Virtual de Trufa Negra de Aragón, una de las grandes novedades de esta edición, que culminará esta tarde en directo desde Manchones.

La jornada ha comenzado con la inauguración institucional, que ha corrido a cargo del alcalde de Manchones, Francisco Pardillos; del presidente de la Comarca Campo de Daroca, Francisco Javier Lafuente; y del senador por la provincia de Zaragoza y alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda Lassa, quienes han puesto en valor la importancia del sector trufero como motor de desarrollo rural.

Tras la apertura oficial, el Ágora ha reunido a técnicos, productores y empresas especializadas para abordar los principales retos del sector.

La primera ponencia, impartida por Luz Cocina Romero, ingeniera agrónoma y directora técnica de MicoLab, ha analizado cómo optimizar el rendimiento de una plantación trufera desde su implantación hasta su madurez productiva, incidiendo en la planificación, la gestión del suelo y el riego como claves para garantizar la viabilidad económica a largo plazo.

Posteriormente, la mecanización del cultivo ha centrado el debate con la participación de Cristóbal Burguete, técnico en maquinaria y soluciones, y Chencho Zugasti, jefe de ventas de Nidoline, quienes han expuesto las posibilidades que ofrecen las nuevas herramientas técnicas para mejorar la eficiencia y profesionalización de las explotaciones.

La mañana ha concluido con una mesa de análisis y reflexión centrada en el momento actual del sector bajo la pregunta: ¿vive la trufa negra un momento de crisis o de transformación?

Durante este espacio de debate se han abordado cuestiones clave como la evolución de los precios, el comportamiento de los mercados, los riesgos asociados al contexto productivo y comercial, las expectativas de futuro y la situación del sector a nivel nacional e internacional, en un escenario en el que la trufa negra aragonesa continúa siendo un referente de calidad.

Para este análisis se ha contado con una mesa de gran nivel integrada por Luz Cocina, ingeniera agrónoma de MicoLab; Jesús López, presidente de TRUZARFA; Josep María Serentill, fundador de Laumont; y José Manuel Pardo, gerente de Gourmet&Chic. Cuatro visiones complementarias, producción, asesoramiento técnico, comercialización y mercado gourmet, que han permitido ofrecer una radiografía amplia del sector y apuntar posibles líneas de evolución para los próximos años.

EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS

La programación técnica ha proseguido con la ponencia 'Salud Canina Esencial. Enfermedades parasitarias emergentes: leishmaniosis y filaria', a cargo de Eloy Garcés, veterinario de la Clínica de Belchite, quien abordará aspectos fundamentales para el cuidado y la prevención en el perro trufero, pieza clave en la actividad de caza de trufa.

Paralelamente, la jornada se ha completado con el Laboratorio del Gusto, que ofrecerá durante la tarde experiencias gastronómicas en las que la trufa ha sido la gran protagonista. Entre ellas, la presentación del proyecto Paisajes del Jiloca, centrado en la recuperación del viñedo tradicional del valle, que incluirá una cata de vino y trufa; así como un taller participativo de cocina, en el que las personas asistentes han elaborado diferentes tapas con trufa que han sido ofrecidas para su degustación acompañadas de una cata de vinos a cargo de Pago de la Boticaria.

La jornada ha concluido con el desenlace en directo de la I Subasta Virtual de Trufa Negra de Aragón, cuyos últimos minutos de puja se han proyectado desde Manchones antes de la proclamación de las personas o empresas ganadoras.

EL MAYOR CONCURSO NACIONAL DE CAZA DE TRUFA

El VII Concurso Nacional de Caza de Trufa de la Comarca Campo de Daroca se encuentra ya en desarrollo, con la disputa de las primeras fases clasificatorias en las que participan casi 60 equipos procedentes de Soria, Cataluña, Huesca, Guadalajara, Navarra, Teruel y también Estados Unidos.

El certamen, que se consolida como el más grande de España en esta especialidad, continuará mañana con la celebración de la semifinal y la final, de las que saldrán los equipos ganadores de esta séptima edición.

La competición se estructura en cuatro fases, ronda preliminar, ronda clasificatoria, semifinal y final, bajo un sistema de eliminación progresiva en función del número de trufas encontradas y del tiempo empleado.

El concurso se distingue, además, por ser el único de España en el que la trufa utilizada en la prueba se selecciona de forma pública y bajo estrictos estándares de calidad, reforzando el rigor técnico que caracteriza a esta cita.

Con esta intensa programación técnica, divulgativa y competitiva, las VIII Jornadas de la Trufa Negra refuerzan su papel como espacio de encuentro profesional y escaparate del potencial económico, gastronómico y territorial de la trufa negra en la comarca Campo de Daroca.