El túnel de Bielsa permanecerá cerrado hasta que los bomberos verifiquen el estado de las instalaciones

Vehículo incendiado en accidente en el túnel de Bielsa. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

HUESCA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El túnel de Bielsa-Aragnouet (Huesca) permanecerá cerrado hasta que los bomberos de Francia y de la Diputación de Huesca verifiquen el estado de las instalaciones, ha informado el Gobierno de Aragón.

A las 16.50 horas se ha incendiado un turismo que circulaba por el túnel, cuyo conductor ha podido salir por su propio pie. No ha habido más vehículos afectados.

Los servicios de bomberos franceses y españoles han llegado al túnel para controlar el fuego, que ya va remitiendo, han señalado las mismas fuentes.