UAGA responde que no criticó la alerta rojo plus por incendios, sino la prohibición general de usar maquinaria

Alcubierre pide "respeto" al consejero Bermúdez de Castro

ZARAGOZA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UAGA-COAG, José María Alcubierre, ha dejado claro que desde la organización agraria "en ningún momento" criticaron o cuestionaron la decisión del Gobierno de Aragón de activar el nivel de alerta rojo plus por riesgo de incendios forestales, sino la decisión de prohibir el uso de toda la maquinaria agrícola durante tres días "sin tener en cuenta que el riesgo de incendio en muchas de las labores agrícolas que se están realizando estos días es prácticamente inexistente".

Alcubierre ha contestado así al consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno autonómico, Roberto Bermúdez de Castro, quien calificó este jueves de "rastrera" la actitud de UAGA, les pidió "generosidad" y añadió: "Es preferible no expresar lo que siento porque podríamos acabar en los juzgados si digo realmente lo que pienso".

En un texto remitido a los medios de comunicación, el dirigente agrario ha dicho que no quiere "entrar en polémicas", pero ha querido responder al consejero al entender que sus declaraciones pueden dañar la imagen de su organización.

En este sentido, ha reiterado que lo que reclamaron a la Administración autonómica era que desarrollara la normativa de prevención de incendios para regular qué actividades se pueden realizar en el ámbito agrícola y concretar qué máquinas están permitidas y cuáles no durante los periodos de máxima alerta, porque "es totalmente ilógico que se puedan hacer actividades turísticas en zona de monte o se pueda cazar y, sin embargo, no se pueda plantar hortaliza, recoger fruta, regar o llevar agua al ganado".

"EL SECTOR AGRARIO NO PARA"

Tras recordar que una prohibición del uso de maquinaria agrícola durante tres días es algo que "no sucedió ni durante en estado de alarma por la covid", ha subrayado que "el sector agrario no para" y que los horarios en la agricultura "no los marca un reloj o un calendario laboral, sino el estado de la tierra, las lunas o el desarrollo de los cultivos", en referencia a las afirmaciones de Bermúdez de Castro, quien aseguraba que los profesionales del campo sólo perdieron un día de trabajo --el lunes 18--, ya que los otros dos eran fin de semana.

Alcubierre ha señalado que "la gente del campo también tiene su planificación de los trabajos" y que ello llevó a recibir "un aluvión de llamadas" cuando, el pasado 15 de agosto, se informa de la prohibición de "las labores de cosecha y cualquier otra de carácter agrícola que se realice con maquinaria".

"Como esas llamadas no constan en los registros del 112 Aragón, el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública desconoce el alcance del malestar en el sector", ha añadido.

El secretario general de UAGA ha recalcado que, como organización profesional agraria más representativa de Aragón, les corresponde defender los intereses de los agricultores y ganaderos y trabajar con las administraciones públicas para adecuar las normativas a la realidad del sector y del territorio.

De ahí, ha continuado, que solicitaran este lunes al Departamento de Medio Ambiente y Turismo que desarrolle la normativa antiincendios para evitar volver a paralizar por completo el sector agrario y que consulte para ello con el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación y con las organizaciones agrarias. "Se hace urgente que ambos departamentos se reúnan para establecer las medidas concretas", ha apostillado.

"GENTE GENEROSA, SOLIDARIA Y COMPROMETIDA"

"Las mujeres y hombres de la UAGA somos gente generosa, solidaria y comprometida. Así lo avalan la 'Medalla al Mérito Social' y la 'Medalla Aragón' entregadas por el Gobierno autonómico en 2019 y 2025. Y como nuestra 'oficina' o lugar de trabajo es nuestro propio entorno, es decir, el campo y el monte, somos los primeros interesados en cuidarlo y mantenerlo a salvo", ha agregado.

Muestra de esa implicación en las tareas de prevención y extinción de incendios, ha destacado, es que consiguieron, el pasado mes de julio, que las direcciones generales de Producción Agraria y Gestión Forestal se coordinaran para establecer una adaptación a la normativa PAC que permitió labrar de forma perimetral las parcelas ya cosechadas, próximas a los núcleos de población y a las granjas, para actuar como cortafuegos y evitar riesgos futuros.

Por último, Alcubierre ha defendido que la labor sindical y representativa de UAGA se ha ejercido siempre desde el respeto institucional y ha pedido que ese respeto sea "recíproco".

Para ello, ha invitado a Bermúdez de Castro a visitar la organización para conocer la labor que realiza y también acudir a una explotación para ver en primera persona las labores que realizan agricultores y ganaderos.