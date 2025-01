UGT anuncia movilizaciones por la demora en la licitación del nuevo SAD de Zaragoza, que retrasa las mejoras salariales

ZARAGOZA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha anunciado movilizaciones y no descarta volver a la huelga por el retraso en la licitación del nuevo Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) del Ayuntamiento de Zaragoza, lo que implica, a su vez, una demora en la aplicación de las mejoras salariales y laborales de las trabajadoras.

Así, la secretaria de Sector Servicios Sociales y a la Comunidad de UGT Servicios Públicos Aragón, Angélica Mazo, ha avanzado que las trabajadoras, que esta tarde se reunirán en asamblea, con una concentración este miércoles en la plaza del Pilar, a la que seguirán otras los días 28 de enero y 5 de febrero, y una "gran manifestación" por los derechos laborales del SAD en el mes de febrero.

En cuanto a la posibilidad de convocar de nuevo una huelga, algo que tienen "en mente", ha dicho que lo valorarán "seriamente", aunque ha argumentado que esta figura supone un coste económico "importante" para unas trabajadoras con unos salarios tan bajos como las de este servicio.

Mazo ha recordado que desconvocaron la huelga el pasado mes de diciembre porque recibieron el compromiso "claro y firme" por parte de la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, de que el Consistorio mantendría los refuerzos en el servicio, que suponen una importante inyección económica en el sueldo de las empleadas, y que ninguna de ellas "iba a perder condiciones laborales".

Sin embargo, todo ello, al igual que el resto de mejoras incluidas en el nuevo pliego, no se está aplicando porque el Ayuntamiento sigue sin licitar un servicio que "tendría que estar ya prácticamente adjudicado" y prestándose desde el pasado 1 de enero. En lo que respecta a la consejera, ha afirmado que está "desaparecida" desde Navidades. "Nos sentimos engañadas", ha remachado.

CRONOLOGÍA DEL RETRASO

"Las empresas presentaron las ofertas hace más de cinco meses y, a día de hoy, el Ayuntamiento no ha abierto ni los sobres económicos. Las ofertas técnicas están presentadas por las empresas, pero el Consistorio no las ha puntuado más de cinco meses después", ha protestado, achacando el retraso a que la licitación del servicio va unida al incremento salarial pactado en el convenio colectivo del sector.

Ha puesto como ejemplo que, el pasado 26 de diciembre, estaba programada la apertura de los sobres económicos, el último paso previo a la adjudicación, y que "ese día ni abrieron los sobres, ni notificaron nueva fecha de apertura del sobre económico, ni avisaron a los sindicatos ni a las empresas". "Debían de estar todos de vacaciones y no se molestaron ni en programas nueva fecha", ha afeado.

"Cada mes que no ejecuta el nuevo pliego, se está ahorrando 5,6 millones de euros", que ascenderían a más de 33 millones de euros si esta situación se prolongara durante medio año, ha asegurado la dirigente sindical, quien ha insistido en que salen perjudicadas las trabajadoras, porque no perciben el incremento salarial, y los usuarios, porque no se dan nuevas altas en el SAD, mientras que el Ayuntamiento y las empresas salen "beneficiadas".

Unas trabajadoras, ha continuado, que llevan desde el año 2020 con sueldos de entre 600 y 800 euros y sin incremento salarial, que no van a cobrar hasta que se ejecute la nueva licitación, lo que se podría demorar hasta un año más en casa de que alguna de las 11 empresas que se han presentado al proceso ejerce alguna impugnación.

"Qué sentido tiene que no se ejecute --la licitación--, que no se dé servicio, que las trabajadoras no puedan tener unas condiciones un poquito mejores?, ha insistido Angélica Mazo, quien ha propuesto que, si hay problemas para sacarla adelante, haya un acuerdo para habilitar una partida económica.

De todos modos, ha señalado que hay "muchas cosas" que no le gustan del nuevo pliego, como el cambio en los recorridos, con desplazamientos que eran de unos diez minutos y pasarán a ser de hasta una hora, sin que se amplíe el dinero que reciben las profesionales del SAD. "No sólo no les incrementan el salario, sino que además van a acabar poniendo dinero ellas o poniendo de su tiempo", ha lamentado.

UNO DE LOS SECTORES MÁS PRECARIOS

Por otro lado, la representante de UGT ha hecho un llamamiento a mejorar las condiciones laborales en el sector de la dependencia, que es uno de "los más precarios" del país, con predominio de la jornada parcial, y en el que muchas de sus trabajadoras atraviesan situaciones "dramáticas" y las que no cuentan con un cónyuge que traiga ingresos al hogar "no pueden vivir solas".

"No podemos permitir que un sector tan precario siga perdiendo condiciones laborales y el Ayuntamiento no puede estar desaparecido sin dar la cara", ha reiterado.

En todo ello, en su opinión, deberían ocuparse tanto los sindicatos como el Gobierno autonómico, que es quien tiene la competencia de dependencia, como el de Zaragoza, por gestionar el sistema más grande en este ámbito; para mejorar la atención a las personas usuarias, pero también las condiciones laborales de las trabajadoras.

La dirigente sindical ha considerado que "la situación ideal" sería que todas las trabajadoras del SAD fueran empleadas municipales, pero ha reconocido que es algo "extremadamente difícil" porque las administraciones externalizan estos servicios porque se ahorran "un 50% o más" de los costes económicos.

Mazo ha explicado que Zaragoza cuenta con dos programas: el SAD preventivo y el de dependencia, que atiende a personas con una mayor necesidad de atención, con un servicio que se ocupa, por ejemplo, de levantar, acostar o dar las comidas a los dependientes que permanecen en sus casas. Este último es competencia del Gobierno de Aragón, que delega la gestión en el Consistorio y la situación de sus trabajadoras es "aún peor" que las de la ayuda a domicilio, ya que "muchas no llegan a los 800 euros" y "tienen que estar mañana y tarde yendo de un domicilio a otro para poder tener un salario medianamente decente".

"Es un sistema más de atención en las 24 horas. Es un sistema que está bien de dependencia en casa, les mantienen en casa, pero para las trabajadoras las condiciones laborales son bastante precarias porque tienen unos salarios aún más bajos que los del sistema preventivo y todas trabajan durante todo el día para poder sacarse un salario", ha subrayado.