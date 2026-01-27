UGT Aragón dice que es "imprescindible" estudiar el perfil de los desempleados para adecuar oferta y demanda

ZARAGOZA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT Aragón ha considerado "imprescindible" estudiar el perfil de las personas desempleadas para dirigir y acertar con las políticas de empleo y poder casar la oferta y la demanda de empleo, ha señalado tal conocer los datos del cuarto trimestre de 2025 la Encuesta de Población Activa (EPA) en esta comunidad autónoma, que ha acogido de forma positivo porque se produce un importante descenso del desempleo en el trimestre.

No obstante, ha añadido que este descenso viene muy condicionado por la estructura poblacional al descansar fundamentalmente en la reducción de población activa, y cuyo cociente da lugar a la tasa de paro y que desciende hasta 7,70%.

En el último trimestre de 2025 se ha producido un aumento de la población mayor de 16 años, en relación con la actividad (9.100) alcanzando un 1.176.000 de personas. Sin embargo, la población activa desciende en el trimestre.

Aunque la EPA pierde significación a nivel de provincia, resalta el bajo valor de la tasa de paro masculina en Aragón, que en el caso de Huesca se sitúa en el 2,55%. "Si bien estos datos son positivos deben ser analizados con profundidad para realizar un diagnóstico lo más certero posible a la hora de diseñar los ejes de actuación, que permitan un desarrollo eficiente desde el punto de vista económico, social y territorial", han expuesto desde UGT Aragón.

Para el sindicato, los problemas estructurales de nuestro mercado laboral "precisan nuevas reformas y actuaciones dirigidas a lograr, de manera conjunta, una mejora de la productividad y una ampliación de derechos para las personas trabajadoras". Entre ellos, la urgencia de mejorar los salarios con un nuevo Acuerdo de Negociación Colectiva, y la actualización del SMI para reflejar el esfuerzo de quienes sostienen con su trabajo el crecimiento económico.

En cuanto a la población activa se registra en el cuarto trimestre de 2025 un descenso de 7.600 personas, en términos parecidos por sexo (-4.500 hombres y -3.300 mujeres). Por provincias, Zaragoza, seguida de Teruel experimenta la mayor caída. En términos interanuales se tornan los papeles y se produce un aumento de activos, en de forma similar por sexos. En cuanto a la ocupación, se destruyen 1.200 empleos en el trimestre, sobre todo de mujeres (-4400), ya que el saldo es positivo entre los hombres (+3.200).

En el año, la población ocupada aumenta en 4.900 personas, sobre todo la masculina. Sobre los datos de paro, durante el trimestre aumentan en 6.400 personas, mientras que en el año aumenta en mil. El aumento del paro es fundamentalmente masculino.

A nivel provincial destaca el bajo valor de la tasa de paro masculina 5,71% en Aragón, que en el caso de Huesca se sitúa en el 2,55% (5,75% en Teruel y 6,49% en Zaragoza). Mientras, la tasa de paro femenina en la comunidad es de 9,96%. En Huesca alcanza 7,26%, (en Teruel de un 9,39%) y Zaragoza la lidera con un 10,65%.