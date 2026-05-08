UGT Aragón dice que con la llegada del nuevo modelo de SUV a Stellantis se generan oportunidades entre los proveedores

ZARAGOZA 8 May. (EUROPA PRESS) -

UGT Aragón ha elogiado el anuncio de Stellantis en el que afirma que la factoría de Figueruelas (Zaragoza) ensamblará un nuevo vehículo de Opel C-SUV con batería eléctrica, sobre la plataforma del grupo Leapmotor. "Con la llegada de este modelo podría alcanzarse de nuevo la capacidad máxima de producción de la planta y generará oportunidades entre los proveedores aragoneses", ha afirmado el sindicato en una nota de prensa.

El nuevo modelo, que previsiblemente estará en marcha en 2028 se unirá al vehículo el eléctrico B10, con el que empieza a trabajar la factoría a partir de este otoño.

El sindicato ha vuelto a realzar el trabajo y el esfuerzo de la totalidad de la plantilla de Stellantis y su apuesta para que la planta de Zaragoza sea una base de alta competitividad con la adjudicación de nuevos proyectos, como recoge el convenio colectivo 2023-2025, liderado por UGT.

Igualmente, UGT Aragón ha extendido su felicitación a la plantilla de Stellantis en Villaverde (Madrid) con la asignación de futuros productos Leapmotor, y que permite clarificar su futuro y darle continuidad su labor profesional.