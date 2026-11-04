UGT Aragón pide a los trabajadores de la dependencia secundar la huelga: "No se puede negociar a cámara lenta"

Archivo - Sede del sindicato UGT en Aragón. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos Aragón ha hecho un llamamiento a los trabajadores del sector de la dependencia a secundar la huelga general del próximo 11 de noviembre porque la convocatoria no solo responde a las reivindicaciones generales de salarios, vivienda y precios, sino que también traslada un mensaje claro e inequívoco a las patronales del sector: "no se puede seguir negociando a cámara lenta mientras las trabajadoras pierden poder adquisitivo y las personas usuarias reciben una atención cada vez más precaria".

El sector de la Dependencia en Aragón --residencias, ayuda a domicilio, teleasistencia y centros de día-- emplea a cerca de 20.000 personas, de las que alrededor del 90% son mujeres y solo en las residencias de gestión privada trabajan unas 15.000 personas.

Estas plantillas soportan una ratio de personal de 0,30, que son 30 trabajadoras por cada 100 residentes, incluyendo todas las categorías y turnos, establecida por el Decreto 111/1992, la normativa más antigua de España y que Gobierno de Aragón "sigue sin actualizar" pese al Acuerdo del Consejo Territorial de 2022, que debería haberse aplicado desde 2024, ha criticado el sindicato.

Según datos de UGT, el 42% de las trabajadoras padecen síntomas de síndrome de 'burnout'. En el ámbito de la ayuda a domicilio de Dependencia en Aragón, además muchas trabajadoras están sufriendo desde octubre reducciones de horas de trabajo lo que les supone una media de entre 150 y 300 euros menos al mes, a pesar de existir demanda de usuarios del servicio y ser un colectivo en el que su jornada ya es a tiempo parcial, por lo que con la reducción actual "cobran un salario de miseria".

Por ello, han instado a la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, a que se incremente a la mayor brevedad las horas de trabajo a las profesionales que se están viendo a bocadas a la "pobreza total" con los bajos salarios que cobran, ha explicado la responsable de UGT, Angélica Mazo.

MENSAJE CLARO

Por ello, la huelga del 11 de noviembre es también un mensaje claro e inequívoco a las patronales del sector de la dependencia: "no se puede seguir negociando a cámara lenta mientras las trabajadoras pierden poder adquisitivo y las personas usuarias reciben una atención cada vez más precaria", ha avisado Mazo.

"Llevamos demasiado tiempo en mesas que no avanzan, con propuestas que no se concretan y con un sector mayoritariamente feminizado que aguanta ratios insuficientes, sobrecarga de trabajo y salarios que no llegan. La plantilla está cansada y las personas usuarias pagan las consecuencias de esta parálisis", ha relatado. Desde UGT exigen que se cierren ya los acuerdos que mejoren de verdad las condiciones laborales, y se garantice una atención digna.

"El 11N es el momento de decir basta para el sector, dar un paso al frente contra la precariedad laboral y visualizar un sector esencial y olvidado por empresas y administraciones", ha instado.

"Acabar con bajos salarios, altas cargas de trabajo, y el no reconocimiento de las enfermedades profesionales son los ejes claros con los que desde UGT Servicios Públicos salimos a la calle en el sector de la dependencia", ha enumerado Mazo para concluir animando a las plantillas del sector a participar activamente y a acudir a las movilizaciones convocadas.