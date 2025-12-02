ZARAGOZA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT Aragón reclama políticas para la adecuación de la oferta y la demanda de empleo en un mercado laboral donde las empresas necesitan mano de obra, además de estudiar el perfil de las personas desempleadas para dirigir y acertar con las políticas de empleo.

Los problemas del mercado laboral aragonés pasan por una ampliación de derechos, mediante la reducción de la jornada laboral y la subida del salario mínimo interprofesional, ha indicado el secretario general de UGT Aragón, José Juan Arcéiz, este martes, tras conocerse los datos de desempleo en Aragón.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 57 personas en noviembre en Aragón en relación al mes anterior (-0,1%) hasta los 48.722 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Además, los agentes sociales han iniciado la negociación de un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que debe contribuir a garantizar mejoras salariales reales, vinculación con la productividad y un reparto más equitativo de los beneficios empresariales y la propuesta por primera vez de la incorporación de un apartado sobre la vivienda.

DATOS DEL PARO

En España el paro baja, por encima de Aragón, un 0, 77% (18.805 personas). Atendiendo al género, el número de desempleadas sigue representando mayor proporción, el 62% --30.149 mujeres frente a 18.573 hombres--, un "leve" descenso que se produce básicamente entre los hombres.

Por edades, se incrementa tímidamente entre los jóvenes menores de 25 años, (+0,63%); y entre las personas extranjeras (+2,02%). Por sectores, el paro solo aumenta en colectivo sin empleo anterior (+143) y en la construcción de forma insignificante (+7). Disminuye de forma más notable en servicios (-174), seguido de lejos por industria (-26) y agricultura (-7).

Zaragoza es la provincia donde principalmente baja (-117), ya que en Huesca la caída es testimonial con un descenso de cinco personas y Teruel es la única donde aumenta. Si se comparan los datos de noviembre del año pasado, desciende el desempleo en 2.666 personas, un 5,19% y España lo hace en un punto por encima, un -6, 23% (161.057 personas).

En el año, baja porcentualmente entre los mayores de 25 años; también en similares proporciones entre nacionales, por encima de las personas extranjeras, y en todos los sectores productivos, liderando el descenso la industria (-9,63%) y la construcción (-9,13%). Por provincias, el descenso del paro lo lidera la provincia de Huesca con un -7,00 %, seguida por Teruel con -6,54%.

En cuanto a la Seguridad Social existen en Aragón 632.231 personas afiliados al sistema. En noviembre cayeron las afiliaciones en 331, un 0,05% respecto al mes anterior, en términos muy parecidos a la media nacional, un 0,07%. Desde UGT Aragón han apuntado que el descenso de las afiliaciones se explica sobre todo por el régimen agrario.

SECTORES

Atendiendo a los sectores, en el régimen por cuenta ajena en Aragón destacan positivamente en servicios el aumento en Educación (+823), transportes y almacenaje (+192) o las actividades científicas y técnicas (+158) y administraciones públicas y defensa (+136).

La peor evolución se la lleva el sector de hostelería que pierde casi mil efectivos (-966) especialmente en Zaragoza y Huesca. La construcción también aumenta (+286), y la industria muestra un leve retroceso (-23) que es necesario observar. La afiliación solo aumenta en la provincia de Zaragoza (+474).

En el año la evolución del cómputo en Aragón es positiva con 14.238 nuevas ocupaciones, fundamentalmente por el crecimiento del régimen general por cuenta ajena prácticamente en todas las ramas de actividad. Especialmente en construcción (1994), industria (1.825), transportes y almacenaje (1902), actividades sanitarias y de servicios sociales (1650), Educación (1.407) o actividades administrativas y de servicios auxiliares (1299).

En cuanto la contratación cabe subrayar que el 36,12% fue de carácter indefinida. Por otro lado, sobre la cobertura social, en octubre había 32.660 personas desempleadas que tenían algún tipo de prestación, siendo la tasa de cobertura total del 74,78% y la cuantía media de la prestación contributiva era de 1028,9 euros.