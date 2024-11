UGT y CCOO Aragón reclaman acabar con el "freno" que supone la violencia machista para la "dignidad" de las mujeres

ZARAGOZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO Aragón se han concentrado este lunes 25N, Día Internacional de la Eliminación de las violencia contra las mujeres para clamar contra las distintas formas de violencia que perviven en la sociedad y el mundo laboral y que siguen suponiendo "un freno" a "la justicia, igualdad y libertad efectivas" que impide "un presente y un futuro dignos para la mitad de la población".

"Una realidad terrible que es preciso visibilizar, denunciar, prevenir y erradicar y siempre escuchar, creer y proteger a las mujeres afectadas", según ha exigido el manifiesto leído en la Plaza de España frente a cientos de concentrados tras haber guardado un minuto de silencio en recuerdo de las últimas mujeres asesinadas a manos de hombres.

El mensaje sindical ha llamado a "erradicar" esta lacra y a "no normalizarla": "No habrá justicia, igualdad y libertad efectivas ni un presente y un futuro dignos mientras que la mitad de la población estemos sujetas al freno y a las consecuencias de la violencia machista de manera estructural", ha apuntado la secretaria de Igualdad, Juventud y Movimientos Sociales de UGT Aragón, Nuria Luján Guerrero.

Una "tolerancia cero" frente a la violencia de género que ha llamado a llevar a todos los ámbitos de la sociedad: "En las relaciones personales, en los trabajos, en los espacios de ocio, en la política", ha enumerado. En ese sentido, Luján ha abogado por "políticas efectivas de prevención que destruyan los estereotipos que sostienen el patriarcado y que terminan desembocando en violencias". Y también ha reclamado "políticas de reparación" para las mujeres supervivientes.

Un alegato frente al "grave riesgo" de "retrocesos" en la lucha contra las violencias machistas, que siguen arrojando "cifras insoportables, de la vergüenza", ha calificado.

Por ello, Luján ha llamado a seguir trabajando por la "visibilización, la concienciación y la reducción de la intolerancia ante estos delitos", además de la "asistencia y la reparación" para las víctimas.

En el ámbito laboral, la representante de UGT Aragón ha hecho hincapié en la necesaria observación de los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo, las medidas a negociar en los planes de igualdad para erradicar la violencia de los espacios de trabajo y la propia labor de las organizaciones sindicales: "Como organización sindical todos los días estamos luchando contra la erradicación de las violencias en los espacios de trabajo", ha remarcado.

Desde CCOO Aragón, su secretaria de Igualdad y Política Social, Sonia García, ha remarcado la necesidad de seguir celebrando esta jornada reivindicativa "ante la existencia, todavía, de algunos hombres que siguen pensando que tienen ciertos derechos y privilegios y que se consideran mejores que las mujeres y las niñas".

Por ello, ha rechazado que la existencia de un discurso que niegue esa realidad: "No puede ser que nadie, ninguna institución, ningún partido político, ni nadie que tenga un cargo de representación cuestione la violencia de género y el montón de violencias machistas que sufrimos las mujeres", ha defendido.

García ha explicado que la pancarta de la concentración refleja "aquellos mensajes que sirven para identificar otro tipo de violencias al margen de las puras agresiones físicas, que se dan cotidianamente en las redes sociales entre personas jóvenes y parece que se les quita importancia".

Así, la pancarta ha mostrado mensajes como "si has tenido contacto físico no deseado, si hacen bromas denigrantes, si cuestiona tu cuerpo, si te hace sentir inferior, si te manipula e infravalora, si te aísla, si te controla en redes sociales, si comparte fotos íntimas sin tu consentimiento, si te presiona para hacer algo que no quieres... es violencia".

REIVINDICACIÓN DE CUESTIONES PENDIENTES

CCOO y UGT Aragón han subrayado que para las mujeres supervivientes de violencia de género contar con un trabajo resulta "esencial" como herramienta que favorece su autonomía económica y personal" y una "vía de empoderamiento y normalización". Por ello, han defendido aquellas medidas que favorezcan la permanencia de las mujeres en sus puestos de trabajo, mediante las adaptaciones necesarias a partir de los derechos reconocidos en las leyes y también con medidas de apoyo específico negociadas dentro del marco de los planes de igualdad.

Y han hecho un llamamiento tanto a la "responsabilidad empresarial" como "un compromiso social e inequívoco" de todas las instituciones y los poderes públicos en la erradicación de las violencias machistas. A estas últimas, ambos sindicatos han instado a dedicar, "de forma sostenida y creciente", todos los recursos que resulten necesarios para prevenir y atender de manera integral a las víctimas.

A ello han sumado la necesidad de reevaluar y reforzar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, "garantizando la plurianualidad de la distribución de los fondos y la mejora de las condiciones de trabajo de las trabajadoras de la red de atención a mujeres víctimas y supervivientes y recursos presidenciales", así como la puesta en marcha de todos los centros 24 horas de atención a la violencia sexual prevista en la Ley Orgánica de Libertad Sexual en todas las provincias del Estado. "Es incomprensible que a estas alturas aún no se hayan abierto, aunque aquí en Aragón ya sabemos que se han hecho avances", han reconocido.

Por último, han reclamado mayor publicidad y accesibilidad a las medidas laborales disponibles para las mujeres víctimas de violencia de género, así como planes de inserción laboral para ellas y el cumplimiento de la normativa que obliga a empresas y administraciones públicas a contar con protocolos de prevención de acoso sexual y acoso por razón de sexo acordados y negociados con las organizaciones sindicales.