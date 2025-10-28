UGT, CCOO y CSIF salen a la calle este jueves 30 de octubre para reclamar la subida salarial de los empleados públicos

El secretario general de Servicios Públicos UGT Aragón, Miguel Sarasa; la coordinadora del Área Pública de CCOO Aragón, Esmeralda Gómez; y el presidente de CSIF Aragón, José Luis Santafé.
Publicado: martes, 28 octubre 2025 15:13

ZARAGOZA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT, CCOO y CSIF inician este jueves 30 de octubre un calendario de movilizaciones conjuntas para reclamar la subida salarial para los empleados públicos y mejoras en sus condiciones laborales.

Bajo el lema 'Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos', las movilizaciones comienzan con concentraciones este jueves ante las subdelegaciones del Gobierno en toda España y ante el Ministerio de Función Pública en Madrid.

Habrá concentraciones ante las subdelegaciones del Gobierno en Zaragoza, Teruel --a las 12.00 horas-- y Huesca --11.00 horas--, como han explicado este martes en rueda de prensa el secretario general de Servicios Públicos UGT Aragón, Miguel Sarasa; la coordinadora del Área Pública de CCOO Aragón, Esmeralda Gómez; y el presidente de CSIF Aragón, José Luis Santafé.

Los tres sindicatos, que representan a más del 80% del personal público, exigen al Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública el inicio de la negociación colectiva y un nuevo acuerdo salarial para los empleados públicos. En España hay más de 3,5 millones de empleados públicos y en Aragón, más de 100.000, que tienen este año sus sueldos congelados.

UGT, CCOO y CSIF piden medidas y garantías para recuperar el poder adquisitivo perdido. Además, han denunciado "el deterioro progresivo de los servicios públicos" y han señalado "la necesidad de rediseñar las administraciones públicas".

Por último, han criticado "la falta de personal, el envejecimiento de las plantillas y la desmotivación, que se traducen en el malestar de las personas usuarias". Si no hay avances en las negociaciones, no descartan continuar con las movilizaciones.

