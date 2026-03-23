UGT critica la improvisación de Educación y exige que se cubran 160 vacantes entre docentes y personal administrativo

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ZARAGOZA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos Aragón reclama la cobertura inmediata de las 160 vacantes que calcula quedan actualmente sin cubrir en el área de Educación del Gobierno de Aragón entre auxiliares de educación especial, personal administrativo y de servicios. Un problema estructural que se extiende a otros departamentos --UGT estima que faltan 1.687 plazas por cubrir en total-- y que en el sector educativo atribuye a la pérdida de atractivo de las condiciones laborales y la falta de planificación del Departamento, al que acusa de salir del paso con "improvisación y parches".

El informe, que toma los datos del sistema de personal de la DGA hasta este pasado 20 de marzo, ha sido presentado este lunes por la secretaria del sector Enseñanza de UGT Servicios Públicos, Medea Gracia, y la secretaria ejecutiva de UGT Servicio Públicos, Ana Cristina Gaviro.

La dificultad para cubrir a comienzo de curso las plazas en especialidades docentes como matemáticas, lengua o áreas técnicas --106 plazas en el primer llamamiento-- viene repitiéndose desde hace años como un "patrón" que UGT achaca a factores de formación, mercado laboral y condiciones del sistema educativo.

En concreto, el sindicato señala las dificultades de acceso al máster de profesorado, de que se quedan fuera unos 600 aspirantes por falta de plazas, según la Universidad de Zaragoza; la competencia del sector privado y de otras comunidades autónomas, que ofrece condiciones más ventajosas; y el "poco eficiente" sistema de oposiciones, que dejó un 29,3% de plazas no cubiertas en el último proceso selectivo de secundaria y FP, con el examen escrito para los profesionales de informática como ejemplo de lo que para Medea Gracia "ya no tiene ningún fundamento".

"Las condiciones laborales son poco atractivas, a veces con jornadas parciales o con requisitos muy específicos, y en las zonas rurales también con poco reconocimiento económico. Y una falta de planificación educativa. Todos los años sabemos que van a faltar docentes y, sin embargo, la administración educativa siempre espera hasta el último momento y pone parches u otro tipo de soluciones, como quitamos el máster de profesorado o plantea que profesorado jubilado o con FP pueda venir a dar clase", ha criticado la secretaria del sector Enseñanza de UGT.

Dentro de esa "improvisación" que UGT Servicios Públicos imputa a la administración educativa, se incluye la paralización de los llamamientos de sustituciones, con casos como los del IES Bajo Aragón de Alcañiz (Teruel) que ha mantenido bajas de larga duración sin cubrir durante meses, dejando a más de 200 alumnos sin profesor de matemáticas. El sindicato explica que detrás de esta práctica se encuentra la "infraejecución" del gasto educativo, que lleva a la "poca urgencia" por cubrir las vacantes inmediatamente, ya que, se malician "durante estos meses sin docente, se amortizan salarios".

En cuanto al personal no docente, el informe de UGT Servicios Públicos señala que de 1.751 plazas que este subsector ocupa en los las 283 centros educativos de la red educativa aragonesa hay 104 plazas sin cubrir, 48 de ellas de auxiliar administrativo, además de 18 plazas de Jefatura de secretaría, 10 de auxiliares de educación especial, 13 de personal de servicios auxiliares y 15 plazas de personal de limpieza.

Los casos más enquistados se dan en el CEIP Víctor Mendoza de Binéfar (Huesca), uno de los colegios más grandes de la provincia que lleva un año sin cubrir la plaza de auxiliar administrativo; el EOI de Huesca, el IES Gaspar Lax de Sariñena y el IES Biello Aragón.

También en la provincia de Teruel, donde el CPIFP de Hostelería y Turismo y el IES de Utrillas carecen de auxiliar administrativo, y el IES de Calanda, donde llevan sin personal de servicios auxiliares desde Semana Santa del año 2025. Y, en Zaragoza, destaca el IES Martina Bescós, donde una huelga docente por estas carencias forzó la provisión de varios puestos con el apoyo de UGT, de los que queda pendiente uno por cubrir, también el de auxiliar administrativo.

"Se había creado un instituto sin personal no docente, y su labor recaía en el personal docente, lo que significa que ni Educación sabe qué personal es necesario", ha reprochado la secretaria ejecutiva de UGT Servicio Públicos, Ana Cristina Gaviro, quien ha llamado la atención sobre la especial sobrecarga que afrontan los directores en los centros del medio rural.

"Esta sobrecarga deteriora la calidad del servicio y al final es un atentado a la sociedad y contra la vulnerabilidad de la infancia", ha advertido Gaviro, que ha defendido el valor y el carácter "imprescindible" de las funciones específicas que desarrolla el personal administrativo, que en ningún caso deben ser asumidas por el profesorado, por lo que ha reclamado un estudio de ratios del personal no docente para una adecuación del servicio.

También preocupa los 42 huecos no cubiertos en los servicios provinciales. Once de ellos en Huesca --cuatro administrativos, cuatro auxiliares administrativos y tres jefes de negociado--; diez en Teruel --un administrativo, cinco auxiliares administrativos, tres jefes de negociado y un personal de limpieza--; y 21 en Zaragoza --siete plazas de administrativo, 13 auxiliares administrativos y una plaza de personal de limpieza--.

PÉRDIDA DE ATRACTIVO

"Ahora mismo parece que ser funcionario público y ganar un salario rozando el salario mínimo interprofesional ya no resulta tan atractivo como antes", ha valorado Medea Gracia. Y es que el informe de UGT Servicios Públicos indica que el personal de servicios auxiliares en nivel 14A percibe 1.415,58 euros; el personal de limpieza en nivel 13A, 1.373,99 euros; y el personal auxiliar administrativo, también en nivel 14A; 1.561,74 euros.

El sindicato también pone en el debe de la Administración autonómica las 95 plazas de personal técnico de infantil, a su juicio "claramente insuficientes", lo que lleva a centros como el CEIP Ciudad de Zaragoza, Tenerías, Calixto Ariño, Joaquín Costa de Monzón, Montecorona en Sabiñánigo y La Laguna en Sariñena a "soluciones improvisadas" de los propios centros y AMPAS, que se responsabilizan de conseguir el personal que no se concede con las ratios no alcanzadas al inicio de curso, pero sí pocos meses después.

Además, faltan de cubrir 14 plazas de auxiliares de Educación Especial, principalmente en zonas rurales, y UGT se lo explica por la "precariedad" de las condiciones ofertadas, ya que el salario bruto de una auxiliar de educación especial a jornada completa --35 horas semanales-- es de 1775,04 euros, "pero muchas de las plazas se ofertan a tiempo parcial, con merma retributiva, lo que dificulta enormemente su aceptación", alertan, con ejemplos en el IES Sobrarbe de Aínsa, el CRA Sierra de Albarracín o el centro de Codos, por hacer constar centros de las tres provincias.

ADECUACIÓN A LA REDUCCIÓN HORARIA

La situación de las plantillas docentes de Infantil y Primaria se verá agravada, según advierte UGT el próximo curso, cuando el profesorado tenga una jornada lectiva de 23 horas semanales, porque Educación mantiene dimensionadas las plantillas sobre las 25 horas. Ante eso, el sindicato estima que Aragón debería contratar al menos 469 docentes más para poder asumir la reducción horaria sin deteriorar la atención educativa, 71 en la provincia de Teruel, otros 95 en la de Huesca y 303 en la de Zaragoza.

A ello, añaden el incumplimiento del acuerdo para dotar de profesorado adicional las reducciones horarias del personal mayor de 55 y 60 años y que la futura reducción de ratios en las aulas a que apunta la normativa estatal llevaría ahora mismo a que 467 aulas de Infantil y Primaria de Zaragoza capital incumplirían las ratios puesto que según los informes de la Comisión de Garantías de Escolarización de inicio de curso superan los 22 alumnos por clase.