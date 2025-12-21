Últimos días para gastar los 2,61 millones de euros de saldo generado por el programa Volveremos en todo Aragón

UN establecimiento adherido al programa Volveremos. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La campaña Volveremos 2025 llega a su fin y los saldos en los billeteros de los ciudadanos aragoneses es todavía superior a los 2,6 millones de euros en toda la Comunidad.

De este saldo, el 53% es del presupuesto del Gobierno de Aragón (1,38 millones de euros) y el 47% restante de los 62 municipios que han participado en la campaña (1,23 millones).

El saldo en los billeteros de las 128.000 familias que han usado la aplicación estará activo hasta el 31 de diciembre. Después de ese día el acumulado no utilizado desaparerá de los monederos de los usuarios y ya no se podrá usar.

La campaña de apoyo al pequeño comercio Volveremos Aragón ha llegado en 2025 a 128.000 familias que han hecho sus compras en los 3.300 comercios adheridos. En total, han sido 62 municipios de toda la comunidad los que han participado en las diferentes campañas realizadas.

Las ventas totales actualmente en los comercios aragoneses superan los 92 millones de euros, 22 más que en 2024. Como recordatorio de la operativa de este programa, las compras que se realizan permiten pagar hasta el 50% del ticket con el saldo disponible, tanto el autónomico como el municipal y el que se generó en la campaña privada de ACOMZA.

Es también necesario explicar, ante las dos semanas en las que se producirá una considerable movilidad interna en la Comunidad Autónoma, que el saldo autonómico se puede utilizar en los comercios de los municipios que están adheridos a Volveremos.

En Zaragoza, quedan pendientes de consumir alrededor de 2.100.000 euros, correspondientes a un millón municipal y 1,1 millones autonómicos. Hasta el momento, más de 107.000 usuarios de la ciudad se han beneficiado de la campaña de 2025 y al realizar sus compras en 2.220 comercios que han tenido participación en Volveremos en Zaragoza.