Unanimidad para que la Bilateral incluya el convenio del IMAR y pedir al Miteco ayudas a la depuradora de Zaragoza

ZARAGOZA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, por unanimidad, el primer punto de una moción del PSOE y el último epígrafe fruto de una enmienda de adición de VOX en la que se insta al Gobierno municipal a incluir en la Comisión Bilateral con el Ejecutivo autonómico la negociación de un convenio sobre el cobro del Impuesto Medioambiental de Aguas Residuales (IMAR) y del Impuesto sobre el depósito de residuos introducido por la Ley 7/2022. Asimismo, se pide al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) la consideración como actuación de interés general la renovación integral de la depuradora de aguas Residuales de La Cartuja.

La moción del PSOE tiene otros tres puntos más que no han prosperado, dos de ellos han sido fruto de enmiendas de adición de ZeC, que no han tenido el apoyo suficiente y que instan al Gobierno de la ciudad a convocar de manera inmediata la Comisión de Ciclo Integral del Agua dependiente del Consejo Sectorial de Medioambiente, como espacio de participación de la ciudadanía y debate sobre el futuro del Ciclo Integral del Agua y de las Infraestructuras de depuración; y establecer una tarifa de IMAR que garantice que los

zaragozanos no paguen por encima de la media nacional por depuración y contaminación del agua.

El otro punto de la propia moción original del PSOE que no ha prosperado insta al Gobierno de Aragón a incluir en el presupuesto de 2024 una partida para acometer las infraestructuras de saneamiento y depuración necesarias de cuantía proporcional a la recaudación de los anteriores impuestos en Zaragoza.

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha dicho que la depuradora de La Cartuja está obsoleta después de 30 años de servicio. Por otro lado, la sociedad Ecociudad se ha usado "como un juguetito para cortar cintas de renovación de calles" en lugar de invertir en depuración.

Ranera ha considerado que la moción es "oportuna" porque se sube la tarifa en saneamiento para 2024 en las ordenanzas fiscales. Ha pedido que, para evitar que pase algo con la depuradora que bloquee la ciudad, se acometan inversiones, que en la próxima Bilateral sea un punto prioritario y se firme el convenio que han reivindicado los grupos municipales en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Ha aceptado las enmiendas transaccionales de ZeC y de adición de VOX para que la ciudad no pague por encima de la media e España y para que también colabore el Gobierno de España, pero no han prosperado las de ZeC, y la de VOX ha contado con la unanimidad del pleno.

MÁS QUE LA MEDIA NACIONAL

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha dicho que el IMAR --antes ICA-- surge del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración que se concibe para "garantizar la rentabilidad de empresas y no el interés público con un modelo complejo y energeticamente insostenible con un coste abusivo de las instalaciones".

Suso Domínguez ha explicado que el impuesto es "confiscatorio, el más alto de España y hay que revertir las causas" al exponer que el coste es de 2,73 euros mientras que la media de España es de 0,93 euros el metro cúbico. Además, se exime a las explotaciones ganaderas como las porcinas, pero en Zaragoza es un "duro castigo fiscal".

La concejal del grupo municipal de VOX, Eva Torres, ha criticado que Zaragoza recibe el 3 por ciento del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración 2023-27 cuando el 70 por ciento de la recaudación proviene de esta ciudad y, además, Zaragoza ha pagado la depuradora de La Cartuja que llega al final de la vida útil y que se ha sufragado íntegramente por todos los ciudadanos. En un cuarto de siglo los zaragozanos han pagado más de 700 millones de euros, más el ICA.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha dicho que trabaja en el borrador del convenio que se llevará a la comisión técnica preparatoria de la Comisión Bilateral con el Gobierno de Aragón para "defender la ciudad, cosa que no hizo el PSOE cuando gobernaba Javier Lambán".

RECHAZADA

Por otra parte ha decaído una moción de ZeC que solicitaba al Gobierno de la ciudad realizar un minuto de silencio cada vez que se produzca un accidente mortal en la capital aragonesa.

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha recordado que este año han fallecido dos personas en accidentes en la avenida Goya y 30 en el ámbito laboral en todo Aragón en estos diez primeros meses del año. En el ámbito laboral los extranjeros están expuestos a más siniestros, ha alertado para añadir que, a veces, desconocen que pueden solicitar la baja laboral.