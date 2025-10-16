Unanimidad en las Cortes para convalidar el decreto ley de ayudas por emergencias de protección civil

El consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, habla con la vicepresidenta, Mar Vaquero. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves por unanimidad el decreto ley del Gobierno autonómico por el que se establecen medidas para la reparación urgente de los daños causados y las pérdidsa producidas en Aragón en situaciones de emergencia de protección civil.

Ha presentado la iniciativa el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, quien ha indicado que el decreto atañe a las ayudas a los afectados por las tormentas ocurridas en agosto y septiembre, sobre todo en la provincia de Huesca, las últimas en María de Huerva, Cadrete y Cuarte de Huerva.

Además, "sirve de paraguas para las posibles riadas, tormentas o hechos graves que puedan suceder en los próximos meses y años", ha apuntado. A principio de cada año el Gobierno regional convocará unas bases abiertas para acelerar la concesión de ayudas cuando se soliciten tras las emergencias.

Las próximas bases se publicarán en el BOA a comienzos de la semana próxima y cubrirán "los bienes públicos, los bienes privados, daños medioambientales, daños en caminos, en temas de carreteras o temas también en infraestructuras agrícolas", ha continuado Bermúdez de Castro.

En el caso de la provincia de Huesca las zonas más afectadas fueron Ribagorza, Sobrarbe, Somontano y La Hoya de Huesca.

En cuanto a las tormentas de septiembre en el entorno de Zaragoza, ha comentado que hubo un desbordamiento del río Huerva y se inundaron los barrancos que bajan de La Muela.

"Esto no es normal, tenemos que poner todas las medidas oportunas para intentar proteger a nuestros municipios", ha dicho el consejero; en el csao de Cuarte, María y Cadrete el Departamento está trabajando junto con la CHE "porque algo está pasando allí, no sabemos si la autovía está provocando un dique" y, además, los barrancos cruzan estos municipios, animando a "hacer una reflexión" sobre la construcción en zonas inundables..

"Infoar y la UME cuando se activa pueden limpiar elementos públicos, calles, carreteras, puentes, aceitias, pero en ningún caso podemos limpiar jardines o elementos privados".

"SALTO CUALITATIVO"

El parlamentario del PP José Antonio Lagüens ha enfatizado que estos fenómenos adversos son "cada vez más frecuentes" y ha recordado que "han quedado atrás los tiempos en que llegaban a trascurrir dos años" para la declaración de zonas especialmente afectadas por emergencias, lo que supone "un salto cualitativo" que requiere "un esfuerzo inversor adicional".

El diputado del PSOE Óscar Galeano ha pedido "respuestas coordinadas y eficientes en todas las etapas", realzando la importancia de la prevención, reconociendo "la diligencia" de Bermúdez de Castro para actuar en las últimas emergencias.

Por parte de Vox, Juan Vidal ha expresado su apoyo a las medidas para "mitigar los estragos" de las riadas porque "nadie dudau de que debemos resarcir a los damnificados de los daños en hogares, fincas agrícolas y ganaderas, industrias, comercios, vías públicas y redes de agua", puntualizando que este decreto está "anclado en el bipartidismo" y "se queda en parches, subvenciones y compensaciones", sin proponer soluciones a largo plazo.

Desde CHA, José Luis Soro ha indicado que este decreto "es diferente" a los anteriores porque es de largo recorrido, no solo para las últimas lluvias, y ha considerado "muy oportuno" regular un régimen general para las emergencias.

En el turno de Aragón-Teruel Existe, su portavoz, Tomás Guitarte, ha observado que el Gobierno de Aragón ha aprobado cuatro decretos de este tipo en diez meses, lo que denota que "la situación es muy grave para miles de aragoneses, en especial para la gente del campo", de forma que "hay que tener preparada la legislación" para contar con "un marco jurídico estable" y que la respuesta de la Administración sea "predecible".

Para el parlamentario de Podemos, Andoni Corrales, "la madre naturaleza no nos va a dar un respiro". Ha elogiado a los servicios de emergencias de la Comunidad Autónoma.

En el turno de IU, Álvaro Sanz ha dicho que estas tormentas son consecuencia de "la emergencia climática" y "afecta a la vida tal y como la conocíamos", también a la actividad productiva.

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo ha afirmado que las emergencias por tormentas comienzan a ser habituales y hay que "poner medios", mencionando el caso de los polígonos industriales de Cuarte, que se volvieron a inundar.