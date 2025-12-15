Uncastillo y Calatayud entran a formar parte de la red de juderías de España

Imagen de Uncastillo - AYUNTAMIENTO DE UNCASTILLO

ZARAGOZA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las localidades zaragozanas de Uncastillo y Calatayud acaban de entrar a formar parte de la Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad. El presidente de la entidad, César Fernández, se lo ha comunicado a la alcaldesa uncastillera tras la celebración de la 68º asamblea. En la misma cita se ha sabido, también, que otros cinco destinos más --Sevilla, la Ciudad Autónoma de Melilla, Llerena y Valencia de Alcántara-- entran a formar parte de esta prestigiosa red que lucha por dar a conocer y consolidar el patrimonio judío existente en cada municipio.

Para llegar a este punto, Uncastillo ha tenido que defender su candidatura, primero con una visita guiada al municipio, por parte de los responsables de la Red, en pasado mes de marzo, y, recientemente, en Madrid, donde se trasladó una delegación en representación cincovillesa, en la que dieron a conocer todos los aspectos patrimoniales, turísticos y culturales relacionados con el mundo judío que están presentes en Uncastillo.

Un proyecto que ha sido posible gracias a la unión de esfuerzos entre el Ayuntamiento de Uncastillo, la Fundación Uncastillo y la Comarca de las Cinco Villas, quien a través de su Plan de Sostenibilidad Turística ha financiado la cuota de inscripción inicial de 9.000 euros, y las anualidades de junio a diciembre. EN el 2026 será el consistorio uncastillero el que sufrague las anualidades, y así se puso de manifiesto en el pleno de su ayuntamiento, donde este proyecto se aprobó por unanimidad.

PROCESO DE EVALUACIÓN

La Red de Juderías de España - Caminos de Sefarad refuerza su estructura territorial y su proyecto común con la incorporación de estos seis nuevos municipios, tras un proceso de evaluación técnica desarrollado a lo largo de 2024 y 2025.

La admisión de las diferentes localidades culmina un riguroso proceso de adhesión iniciado en otoño, que ha incluido la presentación de memorias técnicas, visitas oficiales de evaluación y defensas técnicas ante los órganos de gobierno de la Red. Desarrollo del proceso de adhesión.

Para su admisión y valoración, los municipios interesados debían presentar una memoria técnica acreditativa de la existencia, conservación y señalización de un patrimonio judío relevante, avalada por un órgano académico de reconocido prestigio.

Asimismo, las candidaturas debían constatar la inversión municipal realizada en la recuperación del legado judío y el compromiso con el desarrollo de actividades culturales y turísticas vinculadas a la cultura sefardí.

En el caso de Uncastillo, se cuenta con estudios, edificios rehabilitados, visitas guiadas y experiencias turísticas como las jornadas sobre la herencia judía que llevan a cabo anualmente la Fundación Uncastillo.

Además, la localidad fue declarada fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1966 por su impresionante casco urbano, jalonado por seis iglesias y un castillo, entre otros encantos.

Conjuntamente, para su puesta en valor, Uncastillo ha contado con la labor de estudiosos como el catedrático Miguel Ángel Motis, quien destaca que "el primer documento que permite empezar a rastrear la presencia judía en Uncastillo es la concesión que Alfonso II, en 1169, realiza en favor de la parroquia de San Martín, permitiendo asentarse en la misma a todo poblador que lo desease", indica el experto.

Aunque para entender la importancia que la aljama judía tuvo en Uncastillo hay que remontarse "al año 1404, cuando tienen lugar las Cortes de Maella, en las que el rey Martín I, para reducir el déficit del General --impuesto que gravaba indirectamente el tráfico de mercancías y el consumo y cuyo nombre nos conduce a las Generalidades o Diputaciones, que eran las entidades encargadas de gestionarlo--, decretará que se realice un recuento universal, a fin de establecer un censo que permitiese calcular las cantidades a recaudar para alivianar el mencionado problema financiero", dice Motis.

UN COLECTIVO INTEGRADO EN LA MEMORIA COLECTIVA DE UNCASTILLO

En ese recuento, Uncastillo "atestiguará 29 fuegos pertenecientes a casas de familias judías, lo que supone unos 115 habitantes, un 22% de la población, lo cual deja ver la importancia y enorme presencia de la comunidad si comparamos este porcentaje con los de Ejea de los Caballeros (16,4%) o Tauste (14%)", indica Motis.

"En las Cinco Villas se atestiguan juderías en Ejea, Tauste, Luna, Biel, Ruesta, Uncastillo y Sos del Rey Católico", por citar algunos ejemplos, y, en todas ellas "la única minoría confesional que existe es la judía, no hay mudéjares, ni musulmanes, que estaban en la vanguardia de la Reconquista", comenta el experto.

Un colectivo "que estaba plenamente integrado en la memoria colectiva de Uncastillo", así como en su historia. "Aquí vemos un patrimonio impregnado de su propia memoria, intacto, auténtico. Cuando vienen los judíos de Israel apuestan por estos pueblos pequeños porque son auténticos, no ha habido eclosión urbanística, aquí la visita es emocional, tangible, piedras, patrimonio, con estructuras prácticamente intactas, con ejemplos como los gallizos (pasadizos), por donde ellos pisaron, ubicados a cota cero, y también está su sinagoga, su cementerio", argumenta el historiador.

"Los judíos, allá por el siglo XI, fueron considerados en Uncastillo como unos uncastilleros más", remarca Motis. Ahora, su legado podrá ponerse en valor, algo "de lo que estamos muy orgullosos, ya que llevamos muchos años trabajando por nuestra judería", indica la alcaldesa uncastillera, Teresa Pueyo. "Nuestra judería está intacta y es única.

Llevamos años luchando por conservar esta parte de nuestra historia", reconoce Pueyo, quien afirma que "los uncastilleros somo ciudadanos del mundo, ya que tenemos en nuestras raíces trocitos cristianos, árabes y judíos".

Ahora, con la pertenencia a esta red "podremos seguir impulsando el turismo en nuestra localidad, un turismo ligado a la cultura y al patrimonio. Pertenecer a esta red nos va a suponer una gran proyección nacional e internacional", concluye la alcaldesa uncastillera.