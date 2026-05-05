Uncastillo (Zaragoza) acoge una jornada de la DPZ sobre el futuro del patrimonio religioso rural

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ZARAGOZA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) organiza este miércoles, 6 de mayo, en Uncastillo, la jornada 'Entre ruina y oportunidad: el futuro del patrimonio religioso en el paisaje rural', un encuentro centrado en el análisis del patrimonio cultural en ruinas y su papel en las estrategias de conservación, gestión y desarrollo del medio rural.

La jornada se celebrará en la Iglesia de San Miguel y se enmarca en el proyecto europeo RELIHE --Patrimonio Religioso en Áreas Rurales, en sus siglas en inglés--, financiado por el programa 'Interreg Europe', en el que la institución provincial participa como socia junto a entidades de distintos países europeos, ha informado la DPZ.

El encuentro cuenta además con la colaboración de la Fundación Uncastillo Centro del Románico, cuya trayectoria en la investigación, recuperación y gestión del patrimonio aporta una dimensión territorial esencial al programa.

SOLUCIONES A LA PÉRDIDA DE USOS

El encuentro parte de un contexto ampliamente compartido en el medio rural: la pérdida de usos tradicionales, los procesos de despoblación y el progresivo abandono de numerosos edificios religiosos, que sitúan a este patrimonio en una situación de vulnerabilidad creciente.

Desde esta perspectiva, el patrimonio cultural en ruinas se aborda no únicamente como un estado físico, sino como un momento crítico en la toma de decisiones.

La jornada propone reflexionar sobre los criterios que deben guiar su protección, tutela, intervención y puesta en valor, avanzando hacia modelos de gestión más complejos, integrados y sostenibles.

Este enfoque permite entender el patrimonio no como un elemento aislado, sino como parte de sistemas territoriales más amplios en los que se entrelazan valores históricos, culturales, paisajísticos y sociales.

MEMORIA, TERRITORIO Y GESTIÓN

El encuentro combina reflexión teórica, análisis de casos y debate técnico. La ponencia marco, a cargo de Ascensión Hernández, de la Universidad de Zaragoza (Unizar), abordará el patrimonio desde una perspectiva integral, situándolo en relación con el territorio y el paisaje como construcciones culturales.

Su intervención analizará el papel de la memoria en la configuración del patrimonio y su capacidad para generar vínculos entre pasado, presente y futuro, especialmente en contextos rurales donde los valores materiales e inmateriales se entrelazan con los recursos naturales y las dinámicas territoriales.

La Fundación Uncastillo aportará la experiencia del territorio a través del caso de la sinagoga de Uncastillo y su integración en la Red Nacional de Juderías.

Esta intervención permitirá comprender cómo la memoria, la investigación y la gestión activa del patrimonio pueden contribuir a su recuperación y a su proyección cultural, conectando el ámbito local con redes de mayor escala.

El núcleo de la jornada será una mesa redonda dedicada al patrimonio cultural en ruinas, en la que participarán representantes de la Diputación de Zaragoza y especialistas universitarios.

El debate abordará los límites de la protección, los procesos de pérdida de valores patrimoniales, la complejidad de la gestión y las posibilidades de reutilización como herramienta para activar estos bienes.

Desde la experiencia de la DPZ, se incorporarán ejemplos concretos del territorio que ilustran distintas situaciones: los efectos y limitaciones de las figuras de protección en conjuntos históricos, bienes en riesgo de pérdida de valores que requieren acciones de tutela, y edificios en ruina donde resulta necesario plantear nuevas estrategias de puesta en valor.

UN ESPACIO ABIERTO DE REFLEXIÓN Y CONOCIMIENTO

La jornada está dirigida a responsables públicos, personal técnico, investigadores, entidades culturales, profesionales del patrimonio y público interesado, y busca generar un espacio de reflexión y diálogo que contribuya a mejorar la toma de decisiones en torno al patrimonio cultural en ruinas.

El encuentro se completará con una visita al conjunto histórico de Uncastillo, que permitirá contextualizar sobre el terreno los contenidos abordados y comprender la relación entre patrimonio, memoria y paisaje.

RELIHE

El proyecto RELIHE impulsa la cooperación entre regiones europeas con el objetivo de mejorar las políticas públicas vinculadas a la gestión y reutilización del patrimonio religioso en áreas rurales.

A través del intercambio de experiencias, el análisis de instrumentos de planificación y la identificación de buenas prácticas, el proyecto trabaja para integrar este patrimonio --frecuentemente infrautilizado o en proceso de deterioro-- en estrategias de desarrollo territorial más amplias, capaces de generar valor cultural, cohesión social y oportunidades económicas.

En este marco, el análisis del patrimonio cultural en ruinas se entiende como una fase crítica dentro de estos procesos, que exige repensar los modelos de intervención, gestión y uso desde una perspectiva estratégica y sostenible.