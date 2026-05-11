La Universidad de Zaragoza instalará detectores de radiofrecuencias "como elemento disuasorio" en la PAU

Archivo - Acceso a la ciudad universitaria de Zaragoza, campus de la plaza San Francisco. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Zaragoza instalará detectores de radiofrecuencias "como elemento disuasorio", para impedir copiar en las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en las próximas convocatorias de junio y julio.

Fuentes de la institución académica han informado a Europa Press de que "cada día los métodos de copiar son más sofisticados" y Unizar quiere "ir en la línea que se va utilizando para ayudar a la vigilancia presencial, para que tengan un elemento más".

"Según avanzan los tiempos, avanzan los métodos", han añadido, señalando que Unizar quiere "ir en línea con los tiempos". La primera convocatoria de la PAU se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de junio.