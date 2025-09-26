El universo Star Wars llega a Mobility City con 'Más allá de la Galaxia': más de 14 figuras y objetos originales

ZARAGOZA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Más allá de la Galaxia' es la nueva muestra que alberga Mobility City de Fundación Ibercaja y acerca el universo Star Wars a la capital aragonesa. Más de 14 figuras a tamaño real, objetos originales del rodaje y dioramas de cerca de dos metros componen esta exposición, que podrá visitarse hasta el próximo 25 de enero.

Considerada como una de las mejores exposiciones de Europa sobre esta temática por los singulares objetos que la conforman, 'Más allá de la Galaxia' cuenta con una gran variedad de piezas de coleccionismo dispuestas a lo largo de la parte superior del Puente Zaha Hadid, un espacio "de otra galaxia" y "marco incomparable" por su singularidad arquitectónica para acogerla, según ha comentado el jefe de Mobility City, Jaime Armengol, durante la presentación este viernes.

Además, en la rueda de prensa también han participado el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, y el comisario de la muestra, Alfredo Calles. También ha asistido el consejero municipal de Participación y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza.

Rodrigo ha indicado que 'Más allá de la Galaxia' "quiere contribuir al recuerdo de esas magníficas películas que nos trae aquella saga" de la Guerra de las Galaxias, porque "las obras cinematográficas también son obras de arte y nos hacen soñar".

Mobility City y la saga Star Wars tienen en común su alusión al futuro, en el caso del Pabellón Puente, "al futuro de la movilidad", ha apuntado el director general de Fundación Ibercaja.

CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN

Darth Vader, el Soldado imperial del Retorno del Jedi, Stormtrooper, Yoda o la Princesa Leia ya se han instalado en Mobility City "a tamaño real" para sumarse a R2D2, Boba Fett, Jawa, Kylo Ren, Rey, Piloto TIE imperial, Pit droids 2 unidades), Grogu (El Mandaloriano), Babu Frik y el traje original soldado rebelde.

Junto con todas estas figuras, la exposición ofrece a los visitantes la posibilidad de contemplar objetos únicos y originales utilizados en los rodajes de las películas, como un traje original del rodaje de la primera película de 1977 'La Guerra de Las Galaxias' o un trozo de 'La Estrella de la muerte', también de la misma película.

Por otro lado, diferentes escenas emblemáticas de las películas, que cualquier amante de la saga 'Star Wars' reconocerá, forman también parte de la muestra. Así, un total de 13 elementos realizados a escala con dimensiones de hasta 1,80 metros que recrean momentos icónicos como AT caído en la nieve, Rey con Motojet, AT ST con Ewoks bosque de Endor, R2D2 y C3PO en el desierto.

En las 16 vitrinas que reúnen todo el material original se podrán contemplar varios dioramas independientes y naves en sus propias vitrinas, además de posters de las películas, autógrafos, storyboards o maquetas.

Esta propuesta expositiva se completa con diferentes paneles, distribuidos según los capítulos de la saga, y en los que podrán descubrirse curiosidades y datos desconocidos de los rodajes, además de textos con el contenido de cada película para aquellos menos familiarizados con la saga.

La "fuerza" y el espíritu del universo Star Wars acompañarán a todos los visitantes que desde este viernes, 26 de septiembre, aterricen en Mobility City, gracias a objetos y elementos únicos que les harán sentirse como si formaran parte de las películas de la emblemática saga, que cuenta con fans, seguidores y verdaderos apasionados en todo el mundo.

Fundación Ibercaja ofrece con esta exposición una oportunidad única llegada de otra galaxia, como parte de su compromiso por acercar la cultura, en este caso, a través del séptimo arte, a toda la población.