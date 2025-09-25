Unizar y Fundación Ibercaja colaboran en empleo joven en I+D+i, investigación sobre el Parkinson y emprendimiento rural

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, y el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo. - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Zaragoza (Unizar) y Fundación Ibercaja han firmado este jueves un convenio de colaboración que recoge diversas líneas con una convocatoria de ayudas al empleo en I+D+i para jóvenes, un proyecto de investigación sobre la enfermedad de Parkinson, un programa de fomento del emprendimiento en el medio rural y el apoyo a la iniciativa 'Una ingeniera en cada cole', para despertar vocaciones en edades tempranas.

En virtud de este convenio, Fundación Ibercaja actuará de mecenas de estas cuatro líneas de trabajo durante el próximo año, ha informado la institución académica.

El acuerdo lo han suscrito este jueves en el Paraninfo de Unizar la rectora, Rosa Bolea, y el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, que han estado acompañados de algunos de los protagonistas de los proyectos e iniciativas que se van a desarrollar.

La rectora ha destacado la importancia de las actividades realizadas en los últimos años gracias a la colaboración entre ambas organizaciones. "Nos une el interés común en formar y despertar vocaciones entre los y las jóvenes, impulsar la excelencia y la investigación, y, por supuesto, la empleabilidad. La Fundación Ibercaja siempre ha sido a lo largo de los años uno de nuestros socios de confianza para apoyar la creación de talento en Aragón, con un impacto que llega mucho más allá", ha señalado.

Por su parte, José Luis Rodrigo ha resaltado la "estrecha e importante relación" que han desarrollado ambas instituciones a lo largo de los años a través de programas, becas, cátedras y proyectos.

"Un signo inequívoco de la relevancia que Fundación Ibercaja otorga a la educación, y cómo se apoya a la Universidad como cuna del conocimiento y la investigación", ha asegurado, a la vez que ha remarcado que "esta colaboración sirve para reforzar nuestra apuesta conjunta por fomentar la empleabilidad en Aragón, el emprendimiento joven y el apoyo a que las nuevas generaciones desarrollen su potencial y su talento".

JÓVENES INVESTIGADORES Y PROYECTO SOBRE EL PARKINSON

La primera de las líneas de trabajo tiene como objetivo el fomento del empleo en I+D+I a través de una convocatoria de ayudas a jóvenes investigadores que incentivarán proyectos relacionados con tecnología mediante la investigación en diferentes ámbitos del conocimiento, alineados con la estrategia aragonesa 'Deep Science & Tech', una hoja de ruta que busca posicionar a la comunidad como referente en el desarrollo de tecnologías científicas de vanguardia.

Se pretende impulsar la actividad de los jóvenes que están empezando su carrera investigadora, a través del apoyo de aquellos proyectos más destacados en diferentes áreas.

Además de fomentar la creación de empleo cualificado en el ámbito de la investigación, esta convocatoria permitirá avanzar en la consolidación del ecosistema innovador de Aragón, con la participación de jóvenes investigadores que buscan hacer frente a los retos de la sociedad actual en diferentes ámbitos, al mismo tiempo que se impulsa la capacidad de la comunidad científica para generar soluciones innovadoras.

Asimismo, se apoyará el proyecto desarrollado por investigadores del Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) de Unizar en torno a la enfermedad de Parkinson.

En la actualidad, los científicos están buscando biomarcadores adecuados para el diagnóstico temprano del Parkinson, la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente.

El proyecto que lidera el grupo de la doctora Nunilo Cremades aspira a validar la detección de oligómeros de la proteína alfa-sinucleína como marcadores de diagnóstico temprano de la enfermedad de Parkinson en biofluidos humanos obtenidos de forma no invasiva.

El grupo está desarrollando ensayos específicos para su detección que puedan ser posteriormente implementados para el diagnóstico temprano en entornos hospitalarios. Estos dispositivos, además, podrían tener una gran utilidad en otros aspectos de la enfermedad como la estratificación de pacientes, el seguimiento de la progresión o la evaluación de la respuesta a tratamientos.

EMPRENDIMIENTO RURAL Y VOCACIONES

El convenio suscrito permitirá también continuar con el programa de fomento del emprendimiento en ámbitos rurales en el marco de la alianza de universidades europeas UNITA - Universitas Montium.

De este modo, se apoyará un concurso de emprendimiento en zonas rurales convocado para equipos multidisciplinares integrados por estudiantes vinculados a Unizar y otras universidades de la alianza europea UNITA.

Se financiará el estudio de viabilidad, el asesoramiento y mentorización, así como un premio en metálico para los proyectos seleccionados. Estas iniciativas deben impulsar el emprendimiento con un impacto en el medio rural.

El objetivo es complementar la formación de los jóvenes con herramientas de impulso de proyectos y habilidades personales de emprendimiento. El programa se articula en torno a tres verticales estratégicos que definen los principales desafíos de nuestro tiempo: transición digital, onehealth y sociedades inclusivas.

Fundación Ibercaja también apoyará la iniciativa enfocada al despertar de vocaciones en edades tempranas, 'Una ingeniera en cada cole', impulsada por la Unizar y la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT-Aragón).

A lo largo de las diez ediciones anteriores, más de 22.000 escolares han participado en este proyecto, en el que cada año colaboran alrededor de noventa ingenieras, científicas y tecnólogas, explicando su profesión y realizando talleres en las aulas, con el objetivo de dar a conocer su actividad entre el alumnado de primaria.