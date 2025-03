Urbanismo emprende un Plan especial de inspección de edificios en 277 inmuebles en Zamoray-Pignatelli en Zaragoza

ZARAGOZA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El área de Urbanismo va a emprender, de inmediato, un Plan especial de inspección de edificios en 277 inmuebles del entorno de las calle Zamoray-Pignatelli, en el Casco Histórico, que se prolongará durante unos 7 meses y que llevará a cabo arquitectos y técnicos del Área de Inspección.

Se comenzará por las manzanas de las calles Agustina de Aragón, Cerezo y Escopetería y poder tener los primeros 38 inmuebles en los que se ha incluido la calle Mayoral. El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha destacado que "nunca se ha hecho un plan con este alcance de cuantía y plazo".

Ha recordado que la primera obligación de todo propietario de un edificio es su conservación y por eso la Inspección Técnica de Edificios (ITE) es una obligación cada 50 años, aunque es verdad que el estado de esta parte de la ciudad es "insuficiente" y se tiene que atender este plan especial, por eso la necesidad de acometerlo, ha justificado.

En rueda de prensa, Serrano ha explicado que este plan se puede presentar gracias al "buen trabajo" de los técnicos del servicio de Inspección Urbanística porque para determinarlo ha habido que hacer muchas visitas y una diagnosis previa.

Ha precisado que este el hecho de que se revisen 277 inmuebles "no significa que los 277 estén en pésimas condiciones", sino que de la inspección se resolverá lo que determine y en alumnos habrá que actuar con medidas correctivas o de otro tipo y otros, "seguro, tendrán evaluación positiva y con intervenciones mínimas se podrá actuar", ha estimado.

COMPROMISO

Este plan es un compromiso del Gobierno de Zaragoza por actuar en una zona donde "no había un documento normativo de la tarea a seguir" y se acometerá "de la mano de asociaciones y vecinos del Casco Histórico".

Ese compromiso institucional ha hecho que en solo 3 años el nivel de inversión llegue a los 40 millones de euros, de los que 2,3 millones han sido en la vía publica como iluminación y ejecuciones subsidiarias; otros 5,8 millones en adquisición de suelos mediante compraventa o régimen expropiatorio; 3 millones en vivienda, de las 5 son en la calle Zamoray 16 y se siguen redactando proyectos, además de que ya está en marcha la de la calle Pignatelli 88; y otros 29 millones en Pontoneros, ha enumerado.

"El compromiso del Gobierno y este Ayuntamiento por mejorar la vida de los vecinos sigue firme y "no se ha abandonado la hoja de ruta inicial y se ponen medidas coercitivas y la mejora de la ciudad es un compromiso que sigue vigente sabiendo que queda trabajo por hacer, pero es importante seguir dando pasos firmes en la buena dirección tanto en el aspecto urbanístico como social.

El titular de Urbanismo ha agradecido al presidente de la Junta de Distrito, el concejal de VOX, Armando Martínez, que comunicara los problemas de los vecinos y ha avanzado que se dará a conocer este Plan especial de inspección a las asociaciones y plataformas ciudadanas, en unos 15 días, para informarles puntualmente y que también hagan sus aportaciones.

Asimismo, ha indicado que si se considera que hay más inmuebles se incluirán con la solvencia de saber que los técnicos municipales han hecho un listado de inmuebles a revisar sin perjuicio de nuevas incorporaciones.

Víctor Serrano ha puntualizado que "empieza de inmediato" porque ya está la diagnosis y con recursos propios lo que supone que "el coste económico no es mayor que poner a los funcionarios a trabajar y no hay dotación económica concreta". Así se sabrá el alcance de la propia capacidad del área de Urbanismo para luego hacer una evaluación, y no se cierra la posibilidad de que en el futuro se trabaje con los colegios profesionales, ha apostillado.

SOLARES

Sobre la posibles dificultades que haya para acceder a inmuebles y que alguno está ocupado de forma ilegal, Serrano ha explicado que no hay medidas especiales. "Alguna vez ha habido algún problema, pero lo general es que no hay problemas de acceso y si surgen se dará solución de forma concreta".

Muchos de los propietarios tienen "serias" dificultades económicas para hacer una inspección por sus propios medios, pero "no significa que no sean responsables y seguro abren puerta a los inspectores".

En cuanto a extenderlo a otras zonas, ha dicho que se prioriza el Casco Histórico porque los recursos no son ilimitados y Zaragoza es la segunda ciudad, después de Sevilla, con el Casco Histórico más extenso.

Sobre los solares y la falta de conservación que es objeto de generación de problemas para los vecinos, se seguirá atentos para comprobar su estado ante situaciones de inseguridad que se producen.

Serrano ha incidido en que los solares han sido objeto de inspección y se ha hecho una planificación hace años que hay que actualizar porque "se actúa y meses después hay degradación" al depositar basuras y materiales de desechos, lo que requiere estar en el día a día, ha relatado Serrano. Así, ha indicado que la inspección de los solares se hará de forma paralela a la de los edificios.